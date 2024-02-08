الخارجية الأمريكية تؤكد احتجاز الجيش الإسرائيلى أمريكيين اثنين فى غزة

MENAFN - Youm7) أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بتقارير تتحدث عن احتجاز القوات الإسرائيلية أمريكيين اثنين في غزة خلال مداهمة في وقت مبكر تمت يوم الخميس.

وذكر

متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان، بأن الوزارة "على علم بتقارير احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين في غزة، وإنها تسعى إلى الحصول على معلومات إضافية"،

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي.

ولم تفصح الوزارة عن هوية الأمريكيين لدواعي الخصوصية، لكن أسرة هاشم الأغا (20 عاما) وبراق الأغا (18 عاما) الأمريكيين من أصل فلسطيني، قالت إن الشقيقين احتجزا خلال مداهمة منزل إلى الغرب من مدينة خان يونس صباح الخميس.

وقالت ياسمين الأغا إن أربعة أقارب آخرين احتجزوا أيضا من بينهم والد الشقيقين الذي يحمل الجنسية الكندية وأحد أعمام الشقيقين الذي أوضحت أنه مصاب بإعاقة ذهنية، وياسمين هي ابنة عم الشقيقين وتعيش بالقرب من شيكاغو.

وذكرت ياسمين أنه لم يصرح بعد للشقيقين المولودين في منطقة شيكاغو بمغادرة غزة، علما أنه لا بد أن توافق إسرائيل ومصر على عبور الأمريكيين الذين أدرجتهم واشنطن على قائمة الراغبين في مغادرة غزة من معبر رفح.

وكانت عائلة الأغا قد رفعت دعوى على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر، تقول فيها إن الحكومة لم تتحرك لإجلاء أفراد أسرة الأغا من حاملي الجنسية الأمريكية المحاصرين في غزة بالقدر نفسه الذي تحركت به لإجلاء الإسرائيليين مزدوجي الجنسية بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وتقول الخارجية الأمريكية إنها ساعدت نحو 1300 فلسطيني أمريكي في مغادرة غزة والفرار من القصف الإسرائيلي وذلك بشكل جزئي من خلال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لخروجهم إلى مصر.

ويرفع عدد من الأسر الأمريكية دعاوى على الحكومة قائلين إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتنظيم رحلات مخصصة أو المساعدة في تأمين خروج ما يقدر بأنهم 900 من المواطنين والسكان وأفراد عائلات أمريكيين آخرين لا يزالون محاصرين في غزة.