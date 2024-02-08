موسكو: بيع صواريخ جافيلين الأمريكية لكوسوفو يعتبر انتهاكا للقانون الدولى

(MENAFN
- Youm7) أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن بيع الولايات المتحدة صواريخ "جافيلين" للسلطات الانفصالية في إقليم كوسوفو الصربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي.
وقال الدبلوماسي الروسي خلال
جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "أعلن البنتاجون عن خططه لتزويد بريشتينا بـ 24 نظاما مضادا للدبابات من نوع "جافيلين" و246 صاروخا لها".
وتابع قائلا إن "هذه الخطوة الاستفزازية ستكون انتهاكا فظا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".
وأشار إلى أن "واشنطن وأتباعها يستمرون بالدعم النشط للنهج العدواني لألبان كوسوفو، المعادي للصرب".
يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، والذي اعترفت واشنطن باستقلاله.
MENAFN08022024000132011024ID1107831363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.