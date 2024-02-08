Friday, 09 February 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موسكو: بيع صواريخ جافيلين الأمريكية لكوسوفو يعتبر انتهاكا للقانون الدولى

2/8/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن بيع الولايات المتحدة صواريخ "جافيلين" للسلطات الانفصالية في إقليم كوسوفو الصربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال
جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "أعلن البنتاجون عن خططه لتزويد بريشتينا بـ 24 نظاما مضادا للدبابات من نوع "جافيلين" و246 صاروخا لها".

وتابع قائلا إن "هذه الخطوة الاستفزازية ستكون انتهاكا فظا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن "واشنطن وأتباعها يستمرون بالدعم النشط للنهج العدواني لألبان كوسوفو، المعادي للصرب".

يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، والذي اعترفت واشنطن باستقلاله.







MENAFN08022024000132011024ID1107831363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث