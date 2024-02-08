موسكو: بيع صواريخ جافيلين الأمريكية لكوسوفو يعتبر انتهاكا للقانون الدولى

MENAFN - Youm7) أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن بيع الولايات المتحدة صواريخ "جافيلين" للسلطات الانفصالية في إقليم كوسوفو الصربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال

جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "أعلن البنتاجون عن خططه لتزويد بريشتينا بـ 24 نظاما مضادا للدبابات من نوع "جافيلين" و246 صاروخا لها".

وتابع قائلا إن "هذه الخطوة الاستفزازية ستكون انتهاكا فظا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن "واشنطن وأتباعها يستمرون بالدعم النشط للنهج العدواني لألبان كوسوفو، المعادي للصرب".

يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، والذي اعترفت واشنطن باستقلاله.