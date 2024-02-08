الزمالك يحصل على راحة من التدريبات اليوم بعد وديتي الشباب

MENAFN - Youm7) يحصل فريق الكرة بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم،الجمعة ،بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد خوض مباراتين وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً السبت ، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.وكان فريق الزمالك خاض وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.وفاز الفريق الأول بالزمالك، على فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"ومحمود علاء و حمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء،بعد ضغط جماعي على دفاع فريق ٢٠٠٣ من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر.وسجل كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل ان يتابع الكرة ويسكنها في الشباك، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.







