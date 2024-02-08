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حليمة عبد العظيم وعبد الحى يختتمون منافسات بطولة أفريقيا للأثقال

2/8/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) تختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .



وتشهد ختام البطولة ، خوض سمر حبشى وفاطمة صادق منافسات وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم +87 كجم
الحادية عشر صباحا .

بينما يخوض رجب عبد الحى منافسات وزن 109 كجم و عبد الرحمن محمد +109 كجم فى الواحدة ظهرا .




وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال
مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.



وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.



وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.












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