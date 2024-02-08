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3 مواجهات مثيرة.. تعرف على مباريات المصرى فى شهر فبراير

2/8/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد النادي المصري لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة توقف الدولي القائمة بسبب كأس الأمم الأفريقية، ويخوض النادي البورسعيدي 3 مواجهات قوية في شهر فبراير الجاري جاءت كالتالي:



المصري والجونة: الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير في تمام الرابعة عصراً



المصري وبلدية المحلة: يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير في تمام السابعة مساءً



المصري والمقاولون العرب: يوم الاثنين الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساءً













وبدأ أمس الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته داخل معسكره بالكلية الحربية، لمواجهة فريق الجونة في الدورى، وذلك بعد الخروج مؤخراً من الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام طلائع الجيش.



وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر الخميس.




ويستعد المصرى، لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة ، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.



كان المصري قد خاض مباراة الدور
نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.












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