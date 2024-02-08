3 مواجهات مثيرة.. تعرف على مباريات المصرى فى شهر فبراير

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- Youm7) يستعد النادي المصري لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة توقف الدولي القائمة بسبب كأس الأمم الأفريقية، ويخوض النادي البورسعيدي 3 مواجهات قوية في شهر فبراير الجاري جاءت كالتالي:
المصري والجونة: الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير في تمام الرابعة عصراً
المصري وبلدية المحلة: يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير في تمام السابعة مساءً
المصري والمقاولون العرب: يوم الاثنين الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساءً
وبدأ أمس الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته داخل معسكره بالكلية الحربية، لمواجهة فريق الجونة في الدورى، وذلك بعد الخروج مؤخراً من الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام طلائع الجيش.
وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر الخميس.
ويستعد المصرى، لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة ، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.
كان المصري قد خاض مباراة الدور
نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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