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الأهلى يبدأ إجراءات السفر إلى غانا ويمنح لاعبيه تطعيمات ضد الأمراض

2/8/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية إنهاء إجراءات السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .



ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء ترتيبات السفر من حجز تذاكر الطيران والإقامة هناك بالإضافة إلى منح اللاعبين التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المُنتشرة هناك خاصة الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق في رحلات أفريقية قبل ذلك.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ميدياما يوم 23 فبراير الجاري أي بعد قرابة أسبوع من مواجهة شباب بلوزداد المقرر لها 16 الشهر ذاته بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.














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