رابطة العالم الاسلامي تدين الهجمات الارهابية في باكستان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 2 (كونا) -- أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في باكستان وتسببت في مقتل وإصابة العشرات.
وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان للرابطة التأكيد على للموقف الرافض والمدين للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه.
وأعرب الدكتور العيسى عن التضامن التام من الرابطة مع باكستان وشعبها في هذا المصاب الكبير.
وتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الباكستاني داعيا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب نحو 47 آخرين بجروح أمس في انفجارين متتاليين في بلوشستان قبل يوم من الانتخابات العامة واستهدفا مقرا انتخابيا لمرشح مستقل ومقرا انتخابيا لحزب سياسي ديني. (النهاية)
ف ن / ه س ص
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