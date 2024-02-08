Friday, 09 February 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رابطة العالم الاسلامي تدين الهجمات الارهابية في باكستان

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 2 (كونا) -- أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في باكستان وتسببت في مقتل وإصابة العشرات.
وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان للرابطة التأكيد على للموقف الرافض والمدين للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأسبابه.
وأعرب الدكتور العيسى عن التضامن التام من الرابطة مع باكستان وشعبها في هذا المصاب الكبير.
وتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الباكستاني داعيا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب نحو 47 آخرين بجروح أمس في انفجارين متتاليين في بلوشستان قبل يوم من الانتخابات العامة واستهدفا مقرا انتخابيا لمرشح مستقل ومقرا انتخابيا لحزب سياسي ديني. (النهاية)

ف ن / ه س ص



MENAFN08022024000071011013ID1107831357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث