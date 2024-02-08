وزارة العدل الأمريكية تعلن عدم توجيه تهم للرئيس بايدن في قضية الوثائق السرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 8 - 2 (كونا) -- كشف تقرير المحقق الخاص الذي عينه وزير العدل الأمريكي اليوم الخميس أن المحقق لم يوص بتوجيه تهم للرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحيازته واحتفاظه بوثائق تحتوي أسرار الدولة خلال فترة لم يكن يمارس فيها أي مهام رسمية.
وجاء في التحقيق الذي كان يعمل عليه المحقق الخاص روبيرت هير "نخلص إلى أنه لا يوجد ما يبرر توجيه اتهامات جنائية في هذا الشأن"، وهو ما يتوافق مع سياسة تقليدية قديمة تتبعها وزارة العدل بعدم توجيه اتهامات للرئيس أثناء فترة حكمه.
لكن المحقق الخاص أوضح أن عدم توجيه التهم لا يتعلق بكون بايدن موجود في السلطة، مشيرا إلى "أننا سنصل إلى نفس النتيجة حتى لو لم تمنع سياسة وزارة العدل الاتهامات الجنائية ضد رئيس في منصبه".
كان بايدن قد شدد على أنه لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق بتعامله مع الوثائق، رغم أن التقرير أشار إلى أنه اطلع كاتبا كان على ارتباط به على بعض تلك الوثائق.
كما أشار البيت الأبيض عدة مرات أن محامي بايدن أبلغوا الأرشيف الوطني بسرعة وتعاونوا مع وزارة العدل بعد اكتشاف الوثائق في مكتبه في مركز جامعة بنسلفانيا في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي منزله بديلاوير.
وسبق أن عين وزير العدل ميريك غارلاند أيضا في نوفمبر 2022 محققا خاصا للتحقيق في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية بمقر إقامته في ولاية فلوريدا. (النهاية)
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