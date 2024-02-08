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وزارة العدل الأمريكية تعلن عدم توجيه تهم للرئيس بايدن في قضية الوثائق السرية

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 8 - 2 (كونا) -- كشف تقرير المحقق الخاص الذي عينه وزير العدل الأمريكي اليوم الخميس أن المحقق لم يوص بتوجيه تهم للرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحيازته واحتفاظه بوثائق تحتوي أسرار الدولة خلال فترة لم يكن يمارس فيها أي مهام رسمية.
وجاء في التحقيق الذي كان يعمل عليه المحقق الخاص روبيرت هير "نخلص إلى أنه لا يوجد ما يبرر توجيه اتهامات جنائية في هذا الشأن"، وهو ما يتوافق مع سياسة تقليدية قديمة تتبعها وزارة العدل بعدم توجيه اتهامات للرئيس أثناء فترة حكمه.
لكن المحقق الخاص أوضح أن عدم توجيه التهم لا يتعلق بكون بايدن موجود في السلطة، مشيرا إلى "أننا سنصل إلى نفس النتيجة حتى لو لم تمنع سياسة وزارة العدل الاتهامات الجنائية ضد رئيس في منصبه".
كان بايدن قد شدد على أنه لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق بتعامله مع الوثائق، رغم أن التقرير أشار إلى أنه اطلع كاتبا كان على ارتباط به على بعض تلك الوثائق.
كما أشار البيت الأبيض عدة مرات أن محامي بايدن أبلغوا الأرشيف الوطني بسرعة وتعاونوا مع وزارة العدل بعد اكتشاف الوثائق في مكتبه في مركز جامعة بنسلفانيا في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي منزله بديلاوير.
وسبق أن عين وزير العدل ميريك غارلاند أيضا في نوفمبر 2022 محققا خاصا للتحقيق في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية بمقر إقامته في ولاية فلوريدا. (النهاية)

ع س ج



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