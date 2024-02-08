تركيا وقطر توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 2 (كونا) -- وقعت تركيا وقطر اليوم الخميس بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حامد بن قاسم آل ثاني.
وعقب الاجتماع أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في تركيا مشيرا إلى أن الدوحة تعد من أهم الشركاء التجاريين لأنقرة في منطقة الخليج.
وأضاف أنه استعرض مع نظيره القطري خلال "الاجتماع المثمر" جميع الأبعاد التجارية والاقتصادية للبروتوكول.
واعتبر أن الاجتماع بمثابة آلية مفيدة لمناقشة جميع العلاقات الاقتصادية بعمق وتقييم الفرص الجديدة في العلاقات التجارية.
وأشار بولات إلى أن الاتجاه الآخر المحتمل في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر هو الاستثمارات المتبادلة.
وقال إن استثمارات الشركات القطرية في تركيا وصلت إلى 10 مليارات دولار وأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى قرابة 3ر1 مليار دولار في 2023.
وأعرب عن ثقته بارتفاع حجم التجارة بعد توقيع البروتوكول الذي "سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا". (النهاية)
ط ا / ه س ص
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