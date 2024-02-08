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تركيا وقطر توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 2 (كونا) -- وقعت تركيا وقطر اليوم الخميس بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حامد بن قاسم آل ثاني.
وعقب الاجتماع أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في تركيا مشيرا إلى أن الدوحة تعد من أهم الشركاء التجاريين لأنقرة في منطقة الخليج.
وأضاف أنه استعرض مع نظيره القطري خلال "الاجتماع المثمر" جميع الأبعاد التجارية والاقتصادية للبروتوكول.
واعتبر أن الاجتماع بمثابة آلية مفيدة لمناقشة جميع العلاقات الاقتصادية بعمق وتقييم الفرص الجديدة في العلاقات التجارية.
وأشار بولات إلى أن الاتجاه الآخر المحتمل في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر هو الاستثمارات المتبادلة.
وقال إن استثمارات الشركات القطرية في تركيا وصلت إلى 10 مليارات دولار وأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى قرابة 3ر1 مليار دولار في 2023.
وأعرب عن ثقته بارتفاع حجم التجارة بعد توقيع البروتوكول الذي "سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا". (النهاية)

ط ا / ه س ص



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