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مسؤول اممي: عمليات التدمير الواسعة لانشاء منطقة عازلة بين اسرائيل وغزة لا تتفق والقانون الدولي الانساني

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس ان عمليات التدمير التي تنفذها القوات الإسرائيلية لإنشاء "منطقة عازلة" مع قطاع غزة لا تتفق مع "استثناء العمليات الحربية الضيق" المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
واوضح تورك في بيان صحفي ان "المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير وأن التدمير واسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وإلى اعتباره جريمة حرب".
واشار المسؤول الاممي في بيانه الى التقارير التي تفيد بان قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر جميع المباني داخل قطاع غزة الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع.
وذكر تورك ان مكتبه سجل منذ أواخر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يحدث فيها قتال.
واوضح كذلك أن عمليات الهدم هذه حدثت أيضا في بيت حانون شمال غزة والشجاعية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط غزة مضيفا أنه تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى كما وردت تقارير عن تدمير العديد من المباني والمربعات السكنية في خان يونس في الأسابيع الأخيرة.
وقال "لم تقدم إسرائيل أسبابا مقنعة لهذا التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية" مشيرا الى ان ذلك "يفاقم نزوح المجتمعات التي كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.
وختم تورك بيانه بالقول "أذكر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب".(النهاية)

ا م م / س ع م



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