لبنان: 3 جرحى بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية على سيارة في النبطية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 2 (كونا) -- أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الخميس بصاروخ سيارة مدنية عند مدخل مدينة النبطية بجنوبي لبنان في تصعيد كبير للعدوان الإسرائيلي باتجاه المدينة اللبنانية البعيدة نسبيا عن الحدود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال شنت غارة بصاروخ موجه على سيارة مدنية على مدخل مدينة النبطية ما ادى الى إصابة ثلاثة اشخاص أحدهم في حال الخطر".
وأضافت أن الغارة الإسرائيلية أثارت هلعا لدى المارة الذين سارع العشرات إلى مكانها القريب من مركز الدفاع المدني في النبطية حيث جرت محاولة لإطفاء ما تبقى من السيارة.
وأضافت أنه جرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى اثنين منهم من ركاب السيارة والثالث صودف مروره قربها.
وفي المناطق اللبنانية الجنوبية القريبة من الحدود شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدات الخيام وعيتا الشعب والضهيرة والخريبة وعلى تل نحاس في بلدة كفركلا.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف أطراف بلدات الخيام والجبين وطيرحرفا وتلة الحمامص وسهل الوزاني وسهل مرجعيون.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها "المقاومة" وقالت فيها انها استهدفت بقذائف المدفعية موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وثكنة معاليه غولان ومربض الزاعورة وموقع بركة ريشا التابعة للاحتلال بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
واضافت الوكالة أن عناصر المقاومة استهدفوا مبنى في مستوطنة المطلة كما استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي التابع لفرقة الجليل في جيش الاحتلال في ثكنة كريات شمونة وثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ خمسة أشهر. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
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