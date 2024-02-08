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لبنان: 3 جرحى بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية على سيارة في النبطية

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 2 (كونا) -- أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الخميس بصاروخ سيارة مدنية عند مدخل مدينة النبطية بجنوبي لبنان في تصعيد كبير للعدوان الإسرائيلي باتجاه المدينة اللبنانية البعيدة نسبيا عن الحدود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال شنت غارة بصاروخ موجه على سيارة مدنية على مدخل مدينة النبطية ما ادى الى إصابة ثلاثة اشخاص أحدهم في حال الخطر".
وأضافت أن الغارة الإسرائيلية أثارت هلعا لدى المارة الذين سارع العشرات إلى مكانها القريب من مركز الدفاع المدني في النبطية حيث جرت محاولة لإطفاء ما تبقى من السيارة.
وأضافت أنه جرى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى اثنين منهم من ركاب السيارة والثالث صودف مروره قربها.
وفي المناطق اللبنانية الجنوبية القريبة من الحدود شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدات الخيام وعيتا الشعب والضهيرة والخريبة وعلى تل نحاس في بلدة كفركلا.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف أطراف بلدات الخيام والجبين وطيرحرفا وتلة الحمامص وسهل الوزاني وسهل مرجعيون.
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها "المقاومة" وقالت فيها انها استهدفت بقذائف المدفعية موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وثكنة معاليه غولان ومربض الزاعورة وموقع بركة ريشا التابعة للاحتلال بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.
واضافت الوكالة أن عناصر المقاومة استهدفوا مبنى في مستوطنة المطلة كما استهدفوا مقر ‏قيادة اللواء الشرقي التابع لفرقة الجليل في جيش الاحتلال في ثكنة كريات شمونة وثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعبر الحدود يوميا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ خمسة أشهر. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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