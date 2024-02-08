الهلال يتوج بطلا لكأس موسم الرياض بالفوز على النصر بهدفين نظيفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 2 (كونا) -- فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس بعد انتصاره على نظيره النصر السعودي بهدفين دون رد في مباراة اقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية الرياض.
و تمكن الهلال من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة ال17 وبعدها تمكن زميله اللاعب سالم الدوسري من تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ال30 من الشوط الاول من المباراة.(النهاية )
ع ش / س ع م
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