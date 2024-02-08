اجتماع سداسي عربي في الرياض يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 2 (كونا) -- أكد اجتماع سداسي عربي عقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستضاف الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث تطورات عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة وحضره وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأكد المجتمعون أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم القاطع لجميع عمليات التهجير القسري فيها.
وشددوا على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحث المجتمعون جميع الداعمين للوكالة الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
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