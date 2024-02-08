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اجتماع سداسي عربي في الرياض يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 2 (كونا) -- أكد اجتماع سداسي عربي عقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستضاف الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث تطورات عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة وحضره وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأكد المجتمعون أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم القاطع لجميع عمليات التهجير القسري فيها.
وشددوا على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحث المجتمعون جميع الداعمين للوكالة الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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