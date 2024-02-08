الجزائر وألمانيا توقعان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين وتوريد الغاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 2 (كونا) -- وقعت الجزائر وألمانيا اليوم الخميس إعلانا مشتركا للنوايا من أجل التعاون في انتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة كما أبرمتا عقدا لتزويد برلين بالغاز الطبيعي من الجزائر.
ووقع إعلان النوايا لإنتاج الهيدروجين وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ونائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك الذي يزور الجزائر حاليا.
كما وقعت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) مع الشركة الألمانية (في أن جي هاندل وفيرتريب جي إم بي أيش) اتفاق الإمداد بالغاز الطبيعي وهو عقد متوسط المدى جعل الشركة الألمانية أول مؤسسة في البلاد تشتري الغاز المنقول بالأنابيب من الجزائر.
وخلال زيارته للجزائر التقى نائب المستشار الألماني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعرب له عن تفاؤله لمستقبل التعاون الألماني - الجزائري في انتاج الهيدروجين الأخضر ومجال الطاقة عموما الذي "سيساهم كثيرا في إرساء السلم وتحقيق الازدهار".
وأضاف أن ألمانيا على غرار أوروبا تستورد الهيدروجين ولاسيما الهيدروجين الأخضر مشيدا بالإمكانات الجزائرية في هذا المجال كما شدد على أن البلدين بالإضافة إلى البلدان الواقعة بينهما كإيطاليا والنمسا بإمكانها تجسيد مشاريع كبرى لخلق عالم جديد من الطاقة.
وتابع هابيك "الحكومة الألمانية تشكر الحكومة الجزائرية على زيادة كميات الغاز عندما لم تعد إمدادات الغاز الروسي متوفرة بسبب الحرب" في أوكرانيا معربا عن طموح ألمانيا لخفض استهلاكها للغاز بشكل كبير على غرار الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ألمانيا على مدى 15 إلى 25 سنة المقبلة ستنشئ محطات جديدة ستكون قادرة على استبدال الهيدروجين بالغاز الطبيعي وأنه سيجري إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال إن الجزائر بإمكانها الإسهام بشكل كبير في هذا المشروع مشيرا أيضا إلى خط أنابيب الغاز الموجود بالفعل والذي يمر عبر البحر المتوسط ويمكن استخدامه بسهولة لخلق بيئة مربحة "مما سيساهم في تمكين الجزائر من التحضير لما بعد الغاز لضمان الازدهار والثروة المستقبلية". (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN08022024000071011013ID1107831349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.