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الجزائر وألمانيا توقعان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين وتوريد الغاز

2/8/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 2 (كونا) -- وقعت الجزائر وألمانيا اليوم الخميس إعلانا مشتركا للنوايا من أجل التعاون في انتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة كما أبرمتا عقدا لتزويد برلين بالغاز الطبيعي من الجزائر.
ووقع إعلان النوايا لإنتاج الهيدروجين وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ونائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك الذي يزور الجزائر حاليا.
كما وقعت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) مع الشركة الألمانية (في أن جي هاندل وفيرتريب جي إم بي أيش) اتفاق الإمداد بالغاز الطبيعي وهو عقد متوسط المدى جعل الشركة الألمانية أول مؤسسة في البلاد تشتري الغاز المنقول بالأنابيب من الجزائر.
وخلال زيارته للجزائر التقى نائب المستشار الألماني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعرب له عن تفاؤله لمستقبل التعاون الألماني - الجزائري في انتاج الهيدروجين الأخضر ومجال الطاقة عموما الذي "سيساهم كثيرا في إرساء السلم وتحقيق الازدهار".
وأضاف أن ألمانيا على غرار أوروبا تستورد الهيدروجين ولاسيما الهيدروجين الأخضر مشيدا بالإمكانات الجزائرية في هذا المجال كما شدد على أن البلدين بالإضافة إلى البلدان الواقعة بينهما كإيطاليا والنمسا بإمكانها تجسيد مشاريع كبرى لخلق عالم جديد من الطاقة.
وتابع هابيك "الحكومة الألمانية تشكر الحكومة الجزائرية على زيادة كميات الغاز عندما لم تعد إمدادات الغاز الروسي متوفرة بسبب الحرب" في أوكرانيا معربا عن طموح ألمانيا لخفض استهلاكها للغاز بشكل كبير على غرار الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ألمانيا على مدى 15 إلى 25 سنة المقبلة ستنشئ محطات جديدة ستكون قادرة على استبدال الهيدروجين بالغاز الطبيعي وأنه سيجري إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال إن الجزائر بإمكانها الإسهام بشكل كبير في هذا المشروع مشيرا أيضا إلى خط أنابيب الغاز الموجود بالفعل والذي يمر عبر البحر المتوسط ويمكن استخدامه بسهولة لخلق بيئة مربحة "مما سيساهم في تمكين الجزائر من التحضير لما بعد الغاز لضمان الازدهار والثروة المستقبلية". (النهاية)

م ر / ه س ص



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