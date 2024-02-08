موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137095 الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إطلاق خدمة "أمان" لرصد الاحتيال الإلكتروني بحق الأفراد والابلاغ عنها مباشرة على التطبيق.
3137131 الكويت - النادي العلمي الكويتي يعلن أسماء الفائزين بمنافسات النسخة 14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط الذي أقيم في الكويت برعاية أميرية سامية ومشاركة أكثر من 200 مخترع ينتمون لأكثر من 40 دولة.
3137163 واشنطن - الكويت تؤكد أن مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف يؤدون دورا متوازنا ومحوريا في التعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة أثناء الغزو العراقي عام 1990.
3137190 بيروت - إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية أمام مدخل مدينة النبطية بجنوبي لبنان في تصعيد كبير للعدوان الإسرائيلي باتجاه المدينة اللبنانية البعيدة نسبيا عن الحدود.
3137170 واشنطن - الولايات المتحدة تحذر من أن أي عدوان عسكري إسرائيلي بلا تخطيط أو تفكير على مدينة رفح التي تأوي مليون فلسطيني في جنوبي قطاع غزة سيكون كارثيا.
3137162 واشنطن - الجيش الأمريكي يوجه ضربات جديدة لأهداف تابعة لميليشيا الحوثي اليمنية في اليمن من دون أن يتحدث عن خسائر بشرية.
3137174 واشنطن - الجيش الأمريكي يؤكد مصرع الجنود الخمسة الذين أعلن أمس عن فقدانهم إثر تحطم مروحيتهم في ولاية كاليفورنيا.
3137199 الجزائر - الجزائر وألمانيا توقعان إعلانا مشتركا للنوايا من أجل التعاون في انتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة كما أبرمتا عقدا لتزويد برلين بالغاز الطبيعي من الجزائر. (النهاية)
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