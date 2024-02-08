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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/8/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137095 الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إطلاق خدمة "أمان" لرصد الاحتيال الإلكتروني بحق الأفراد والابلاغ عنها مباشرة على التطبيق.




3137131 الكويت - النادي العلمي الكويتي يعلن أسماء الفائزين بمنافسات النسخة 14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط الذي أقيم في الكويت برعاية أميرية سامية ومشاركة أكثر من 200 مخترع ينتمون لأكثر من 40 دولة.




3137163 واشنطن - الكويت تؤكد أن مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف يؤدون دورا متوازنا ومحوريا في التعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة أثناء الغزو العراقي عام 1990.




3137190 بيروت - إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية أمام مدخل مدينة النبطية بجنوبي لبنان في تصعيد كبير للعدوان الإسرائيلي باتجاه المدينة اللبنانية البعيدة نسبيا عن الحدود.




3137170 واشنطن - الولايات المتحدة تحذر من أن أي عدوان عسكري إسرائيلي بلا تخطيط أو تفكير على مدينة رفح التي تأوي مليون فلسطيني في جنوبي قطاع غزة سيكون كارثيا.





3137162 واشنطن - الجيش الأمريكي يوجه ضربات جديدة لأهداف تابعة لميليشيا الحوثي اليمنية في اليمن من دون أن يتحدث عن خسائر بشرية.





3137174 واشنطن - الجيش الأمريكي يؤكد مصرع الجنود الخمسة الذين أعلن أمس عن فقدانهم إثر تحطم مروحيتهم في ولاية كاليفورنيا.






3137199 الجزائر - الجزائر وألمانيا توقعان إعلانا مشتركا للنوايا من أجل التعاون في انتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة كما أبرمتا عقدا لتزويد برلين بالغاز الطبيعي من الجزائر. (النهاية)


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