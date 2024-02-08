فى ذكرى وفاته.. كيف ساهم مرسي جميل عزيز فى نجومية كبار المطربين؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الجمعة الذكرى الـ 44 على وفاة الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز ، الذي كان له دور كبير في إثراء المكتبة العربية بأشعاره وأغانيه، التي ساهم من خلالها في شهرة عدد من كبار المطربين، وكتب أكثر من 1000 أغنية وقصيدة خلال مشوار امتد 40 عاما.

ولد الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز 9 يونيو عام 1921 بمدينة الزقازيق، وتميز بموهبته الكبيرة وثقافته الواسعة، إذ حفظ القرآن في طفولته، كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وكتب أول قصيدة له في سن الـ 12، أما أول أغنية له بالإذاعة فكانت عام 1939، بعنوان "الفراشة" ألحان رياض السنباطي.

بدأت شهرته تتحقق بعدما كتب أغنية "يا مزوق يا ورد ف عوده"، للفنان عبد العزيز محمود، لينطلق بعدها ليشكل جزءا كبيرا من تراث أكبر الفنانين، مثل: كوكب الشرق أم كلثوم التى كتب لها الثلاثية الشهيرة التى لحنها بليغ حمدى "سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة"، كما كان له دور كبير فى نجاح فايزة أحمد التى كتب لها أشهر وأجمل أغانيها، ومنها "تمر حنة، يامه القمر ع الباب، ليه يا قلبي ليه، حيران، بيت العز".

وكان له دور كبير فى اكتشاف ونجومية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما كان الشاعر المصرى المعاصر الوحيد الذى غنت من أشعاره فيروز قصيدة "سوف أحيا" فضلاً عن أروع أغانى نجاة الصغيرة وشادية ومحمد قنديل ووردة، ورغم حياته القصيرة التى لم يتجاوز عمره فيها 58 عامًا إلا أنه كان من أكثر الشعراء إنتاجًا وإبداعًا، فأثرى عالم الطرب بالعديد من الأعمال والأغانى التى تجاوز عددها ألف أغنية فى مختلف ألوان الغناء ولذلك أطلق عليه لقب شاعر الألف أغنية.



