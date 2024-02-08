فيلم تايلور سويقت الجديد The Eras Tour يصل ديزنى بلس مارس المقبل

MENAFN - Youm7) يطرح فيلم المغنية العالمية تايلور سويفت ، الذى يحمل اسم Taylor Swift: The Eras Tour على منصة ديزنى بلس، يوم 15 مارس المقبل، وتم التأكيد على أنه يختلف عن النسخة التي طرحت في دور العرض حول العالم.

فوفقًا للتقارير، تقوم Disney + ببث مقطع "Taylor's Version" من الفيلم، والذي يتضمن أداء "Cardigan" وأربع أغانٍ صوتية تم تسجيلها ولكن تمت إزالتها من النسخة التي عرضت في السينما للفيلم.

تايلور سويفت





وكان حصل الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدًا عالميًا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقى الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذى تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights"

تايلور سويفت





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقى البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـThe Eras Tour، والتى أقيمت فى أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.



