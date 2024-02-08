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وبينا ميعاد 2.. وفاء صادق تكتشف خيانة محمد سليمان

2/8/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) شهد مسلسل "وبينا ميعاد 2" محاولة نادية (شيرين رضا)، معرفة من الخائن الحقيقى بين شقيقها رمزى (مدحت صالح)، وطليقها يحيى (محمد سليمان)، كما تبدأ غيرتها على حسن (صبرى فواز)، بعد عمله في شركة أخرى بعيدة عنه، وبالفعل ترسل سكرتيرتها إلى شركة حسن لتراقبه وتعلم كافة تحركاته.


وفاء صادق


وأثناء بحث شذى (بسمة) وراء زوجها رمزى حول حقيقة خيانته لها، وفي نفس الوقت بحثت فريدة (وفاء صادق)، وراء زوجها يحيى، ولكن الحقيقة تنكشف وهي أن يحيى هو الذي على علاقة بمهندسة الديكور (صبا الرافعى)، لتنهار فريدة بعد أن تعرف ذلك من خلال رسائل بينهما، كما تعلم نادية هي الأخرى عن خيانة طليقها لزوجته وصدمتها الشديدة بسبب تأثير ذلك على بناتها.


صبا الرافعي


يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة
dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.







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