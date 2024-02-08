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مبروك لـأبو موتة.. الفنان حمدى هيكل يحتفل بعقد قران ابنته

2/8/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Youm7) فى أجواء من السعادة والبهجة، احتفل الفنان حمدي هيكل، مساء الخميس، بحفل زفاف ابنته، على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور أهالي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.



ونشر الفنان محمد فاروق شيبة، عبر حسابه بـ"فيسبوك" مجموعة من صور عقد قران ابنة الفنان حمدي هيكل، معلقًا: "تم بحمد الله زواج ابنة الأستاذ حمدي هيكل، ألف مليون مبروك يا أستاذ، مين قال مبروك لـ(أبو موتة) عقبال أولادكم".



يشار إلى أن أبرز أعمال الفنان حمدي هيكل مؤخرًا، مشاركته في مسلسل بابا المجال الذي تم عرضه ضمن المارثون الرمضاني الماضي لعام 2023، وعند عرضه حصل على إشادات واسعة من قبل الجماهير، بجانب مشاركته أيضًا في مسلسل تحت الوصايا، الذي دارت أحداثه في إطار درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، وتواجه خلال الأحداث عدة مشاكل.



ومن المقرر أن يشارك الفنان حمدى هيكل في مسلسل "بيت الرفاعى"، المقرر عرضه في رمضان 2024، بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، حمدي هيكل، سيد رجب، أحمد رزق، عايدة رياض، وآخرين، ومن إخراج أحمد نادر جلال.




















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