تشارلز ميلتون يقترب من بطولة فيلم عن الحرب لم يستقر على عنوانه

MENAFN - Youm7) يبدو أن الممثل الشاب تشارلز ميلتون سيحصل على خطوته القادمة، بعد حصوله على أفضل التقييمات من خلال فيلم May December ، .. فوفقا لمصادر مجلةDeadline أكد تقرير نشر فيها أنه يجري محادثات حالياً تدعم الممثل الشاب لتمثيل دور البطولة في فيلم أحداثه تتطرق للحرب ولم يستقر على اسمه بعد، للمخرجان راي ميندوزا وأليكس جارلاند من شركة A24.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين جارلاند وميندوزا، اللذين عملا كمشرفين عسكريين لأحدث أفلام جارلاند " Civil War" المقرر إصداره في 12 أبريل المقبل، حيث قام الثنائي بكتابة الفيلم الجديد وسيشاركان في إخراجه.

تشارلز ميلتون





منذ العرض الأول لفيلم May December في مهرجان كان السينمائي، حصد ميلتون الكثير من الثناء الذي شمل ترشيحه لجائزة جولدن جلوب بالإضافة إلى فوز العديد من دوائر النقاد بما في ذلك نقاد السينما في نيويورك بالإضافة إلى جائزة جوثام لأفضل ممثل مساعد.

حصل فيلم May December على تصفيق استمر لـ6 دقائق بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائى الدولى، وهذا ما وضعه تحت دائرة الضوء.

يدور فيلم May December بعد عشرين عامًا من علاقتهما الرومانسية الشهيرة التي يعرفها الجميع، يتعرض زوجان لنوع جديد من الضغط بعد وصول ممثلة لإجراء بحث تسجيلي عن ماضيهما.

فيلم May December من بطولة كل من ناتالي بورتمان، جوليان مور، جوسلين شيلفو، تشارلز ميلتون، كوري مايكل سميث، ريد بايبر، درو شيد، كلفن هان يي، إليزابيث يو، هانز أوباما.



