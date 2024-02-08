Friday, 09 February 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصفات طبيعية لتبييض الأسنان والتخلص من اللون الأصفر.. أبرزها قشر البرتقال

2/8/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7)

قد تشعر المرأة بالحرج عندما تضحك أو تتحدث وتتذكر بأن أسنانها صفراء، مما يجعلها تشعر بالانزعاج وتفكر في سبل مختلفة تساعدها على تبييض أسنانها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pleasantfamilydentistry".


وصفات طبيعية لتبييض الأسنان وصفة صودا الخبز و بيروكسيد الهيدروجين

يتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض الأسنان؛ ولهذا يساعد في إزالة البقع من سطح الأسنان، ومن ناحية أخرى يعتبر بيروكسيد الهيدروجين عامل تبييض طبيعي حيث يساعد في قتل البكتيريا، ولذلك ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين" ماء الأكسجين"، وخلط المكونات معاً، واستخدام هذا المعجون في تنظيف الأسنان بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.


أسنان بيضاء قشور الموز أو البرتقال أو الليمون

ينصح بفرك الأسنان بقشر المو أو البرتقال أو الليمون ولكن بلطف لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم غسل الفم جيدًا وتنظيف الأسنان.


تبييض الأسنان


الزيوت الطبيعية لتبييض الأسنان

تعتبر مضمضة الفم بالزيوت الطبيعية من العلاجات التقليدية التي استخدمها الهنود لتبييض الأسنان، كما تساعد على تحسين صحة الفم ونظافته، ويمكن من خلال مضمضة الفم بملعقة كبيرة بزيت جوز الهن أو عباد الشمس أوالسمسم، مع الاستمرار في المضمضة لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة، حيث تساعد هذه الزيوت على إزالة أنواع عديدة من البكتيريا وتبييض الأسنان.


وصفات طبيعية لتبييض الأسنان












MENAFN08022024000132011024ID1107831339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث