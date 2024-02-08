وصفات طبيعية لتبييض الأسنان والتخلص من اللون الأصفر.. أبرزها قشر البرتقال

(MENAFN
- Youm7)
قد تشعر المرأة بالحرج عندما تضحك أو تتحدث وتتذكر بأن أسنانها صفراء، مما يجعلها تشعر بالانزعاج وتفكر في سبل مختلفة تساعدها على تبييض أسنانها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pleasantfamilydentistry".
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان وصفة صودا الخبز و بيروكسيد الهيدروجين
يتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض الأسنان؛ ولهذا يساعد في إزالة البقع من سطح الأسنان، ومن ناحية أخرى يعتبر بيروكسيد الهيدروجين عامل تبييض طبيعي حيث يساعد في قتل البكتيريا، ولذلك ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين" ماء الأكسجين"، وخلط المكونات معاً، واستخدام هذا المعجون في تنظيف الأسنان بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.
أسنان بيضاء قشور الموز أو البرتقال أو الليمون
ينصح بفرك الأسنان بقشر المو أو البرتقال أو الليمون ولكن بلطف لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم غسل الفم جيدًا وتنظيف الأسنان.
تبييض الأسنان
الزيوت الطبيعية لتبييض الأسنان
تعتبر مضمضة الفم بالزيوت الطبيعية من العلاجات التقليدية التي استخدمها الهنود لتبييض الأسنان، كما تساعد على تحسين صحة الفم ونظافته، ويمكن من خلال مضمضة الفم بملعقة كبيرة بزيت جوز الهن أو عباد الشمس أوالسمسم، مع الاستمرار في المضمضة لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة، حيث تساعد هذه الزيوت على إزالة أنواع عديدة من البكتيريا وتبييض الأسنان.
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان
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