3 حيل تساعدك على العناية ببشرتك.. خلي بشرتك مشرقة قبل الفلانتين

MENAFN - Youm7) هل سألتِ نفسك يوماً كيف تحافظ الممثلات على بشرتهن؟، والإجابة هى روتين تتبعه مشاهير النساء يجعل بشرتهن جميلة ومتوهجة، ومع اقتراب عيد الحب أو "الفلانتين "، نقدم لكِ ثلاث حيل للعناية بالبشرة والتى تتبعها مشاهير النساء لمساعدتك على الاستعداد للاحتفال بهذا اليوم، وفقاً لموقع "pinkvilla".





حيلة لإزالة انتفاخ الوجه

عندما تستيقظين من نومك تجدين وجهك منتفخا مما يشعرك بالغضب، إذا كنتِ ستذهبين إلى مناسبة مهمة فلا تقلقي هذه الحيلة سوف تساعدك على إزالة الانتفاخ، قومي بملء وعاءً بالثلج واتركيه حتى يذوب، اجعلي وجهك يلمس سطح الماء، مما يؤدي ذلك إلى إغلاق جميع المسام المفتوحة وإزالة هذا الانتفاخ.

قناع للوجه بالكركم

الكركم مفيد للبشرة وله تأثير مميز، لذلك احضري وعاءً صغيراً وضعي فيه ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب وقليلاً من الكركم وملعقة صغيرة من العسل، ثم امزجيهم معاً، وضعيه على وجهك بالكامل باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك، واتركي القناع على وجهك لبضع دقائق ثم اغسليه.

قناع دقيق الحمص والعسل

ضيفي رشتين من مسحوق الكركم ثم ضيفي ملعقتين صغيرتين من الحليب وأخيراً ملعقة صغيرة من العسل ودقيق الحمص، وامزجيهم جيداً، ثم ضعي هذا القناع على بشرتك، خذي كوباً واحداً من الحليب وضيفي إليه ربع ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، واستمري في التقليب للحصول على مزيج لطيف، وضيفي أيضاً ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)، وضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل ثم اشربيه.

يقى هذا المشروب

البشرة من حب الشباب ومشاكل البشرة، ويمكنك الاستمرار في اتباع هذه الإجراءات الروتينية طوال العام وليس في عيد الحب أو الفلانتين فقط لأنها ستوفر لكِ بشرة خالية من العيوب.

العناية بالبشرة











