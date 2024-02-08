3 حيل تساعدك على العناية ببشرتك.. خلي بشرتك مشرقة قبل الفلانتين

(MENAFN
- Youm7) هل سألتِ نفسك يوماً كيف تحافظ الممثلات على بشرتهن؟، والإجابة هى روتين تتبعه مشاهير النساء يجعل بشرتهن جميلة ومتوهجة، ومع اقتراب عيد الحب أو "الفلانتين "، نقدم لكِ ثلاث حيل للعناية بالبشرة والتى تتبعها مشاهير النساء لمساعدتك على الاستعداد للاحتفال بهذا اليوم، وفقاً لموقع "pinkvilla".
حيلة لإزالة انتفاخ الوجه
عندما تستيقظين من نومك تجدين وجهك منتفخا مما يشعرك بالغضب، إذا كنتِ ستذهبين إلى مناسبة مهمة فلا تقلقي هذه الحيلة سوف تساعدك على إزالة الانتفاخ، قومي بملء وعاءً بالثلج واتركيه حتى يذوب، اجعلي وجهك يلمس سطح الماء، مما يؤدي ذلك إلى إغلاق جميع المسام المفتوحة وإزالة هذا الانتفاخ.
قناع للوجه بالكركم
الكركم مفيد للبشرة وله تأثير مميز، لذلك احضري وعاءً صغيراً وضعي فيه ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب وقليلاً من الكركم وملعقة صغيرة من العسل، ثم امزجيهم معاً، وضعيه على وجهك بالكامل باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك، واتركي القناع على وجهك لبضع دقائق ثم اغسليه.
قناع دقيق الحمص والعسل
ضيفي رشتين من مسحوق الكركم ثم ضيفي ملعقتين صغيرتين من الحليب وأخيراً ملعقة صغيرة من العسل ودقيق الحمص، وامزجيهم جيداً، ثم ضعي هذا القناع على بشرتك، خذي كوباً واحداً من الحليب وضيفي إليه ربع ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، واستمري في التقليب للحصول على مزيج لطيف، وضيفي أيضاً ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)، وضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل ثم اشربيه.
يقى هذا المشروب
البشرة من حب الشباب ومشاكل البشرة، ويمكنك الاستمرار في اتباع هذه الإجراءات الروتينية طوال العام وليس في عيد الحب أو الفلانتين فقط لأنها ستوفر لكِ بشرة خالية من العيوب.
العناية بالبشرة
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