5 طرق للعناية بأظافرك في المنزل بدون الحاجة للذهاب لصالون تجميل

(MENAFN
- Youm7)
تحلم جميع الفتيات بالحصول على أظافر صحية، ولكن قد تقضم أظافرها أو تتبع أى سلوك يتسبب فى يتسبب فى ضعفها وتكسيرها، ولعلاج ذلك نستعرض خلال السطور التالية أبرز طرق العناية بـ الأظافر
وفقًا
لما جاء في موقع goodhousekeeping
العناية بالأظافر
حافظ على نظافة يديك جيدًا:
بعد غسل يديك، تأكدي من أن أظافرك خالية تمامًا من الأوساخ عن طريق إزالة جميع آثار الطلاء باستخدام مزيل خالٍ من الأسيتون، لكي لا يتسبب في
جفاف الأظافر .
تقشير الجلد الميت:
تقشير الجلد الميت والتخلص منه عن طريق
تحضير أي خليط متوفر في المنزل، مثل خليط من القهوة والعسل لفرك الأصابع بفرشاة المعجون القديمة.
التعامل بلطف مع الأظافر :
أظافرك حساسة، لذا عامليها بطريقة أكثر حرصًا، أيضًا تجنبٍ استخدام الأدوات المعدنية تحت الأظافر، حيث أن الكثير من الحفر يمكن أن يتسبب في إنفصال الظفر عن الجلد ويتسبب في كسره.
قصي أظافرك بانتظام:
التقليم المتسق مهم لأظافرك كما هو مهم لشعرك، ويجعل أظافرك أقل عرضة للكسر، لذا اهدفي إلى تقليم أظافرك كل أسبوعين، مع تعديل التكرار.
إعطاء الأولوية لصحة الأظافر على طولها:
الأظافر الطويلة أنيقة، ولكن إذا كنتٍ من الفتيات اللاتى يعانين من الأظافر المتكسرة، يفضل إبقاء أظافرك قصيرة على الأقل لفترة من الوقت حتى تسمح لها بالنمو بشكل أقوى.
الأظافر
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