5 طرق للعناية بأظافرك في المنزل بدون الحاجة للذهاب لصالون تجميل

تحلم جميع الفتيات بالحصول على أظافر صحية، ولكن قد تقضم أظافرها أو تتبع أى سلوك يتسبب فى يتسبب فى ضعفها وتكسيرها، ولعلاج ذلك نستعرض خلال السطور التالية أبرز طرق العناية بـ الأظافر

وفقًا

لما جاء في موقع goodhousekeeping





العناية بالأظافرحافظ على نظافة يديك جيدًا:

بعد غسل يديك، تأكدي من أن أظافرك خالية تمامًا من الأوساخ عن طريق إزالة جميع آثار الطلاء باستخدام مزيل خالٍ من الأسيتون، لكي لا يتسبب في

جفاف الأظافر .

تقشير الجلد الميت:

تقشير الجلد الميت والتخلص منه عن طريق

تحضير أي خليط متوفر في المنزل، مثل خليط من القهوة والعسل لفرك الأصابع بفرشاة المعجون القديمة.

التعامل بلطف مع الأظافر :

أظافرك حساسة، لذا عامليها بطريقة أكثر حرصًا، أيضًا تجنبٍ استخدام الأدوات المعدنية تحت الأظافر، حيث أن الكثير من الحفر يمكن أن يتسبب في إنفصال الظفر عن الجلد ويتسبب في كسره.

قصي أظافرك بانتظام:

التقليم المتسق مهم لأظافرك كما هو مهم لشعرك، ويجعل أظافرك أقل عرضة للكسر، لذا اهدفي إلى تقليم أظافرك كل أسبوعين، مع تعديل التكرار.

إعطاء الأولوية لصحة الأظافر على طولها:

الأظافر الطويلة أنيقة، ولكن إذا كنتٍ من الفتيات اللاتى يعانين من الأظافر المتكسرة، يفضل إبقاء أظافرك قصيرة على الأقل لفترة من الوقت حتى تسمح لها بالنمو بشكل أقوى.

الأظافر