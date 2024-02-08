Friday, 09 February 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير مصانع الدلتا للأسمدة يضيف 500 مليون دولار لصادرات القطاع سنويا

2/8/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) تعد شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، واحدة من أهم شركات صناعة الأسمدة في مصر ، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946.



وتعمل الشركة في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.



‏مؤخرا تم توقيع اتفاقية لتطوير الشركة بعد التوقف لعدة سنوات وهذا التطوير من المتوقع أن يضيف نحو 500 مليار دولار سنويا من الصادرات لقطاع الأسمدة وبالتالي زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام وزيادة موارد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



تنفذ شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير .



تشمل عملية التطوير إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.



ومؤخرا وفي إطار استراتيجية العمل وزيادة الإنتاج والتشغيل وسياسة دعم الصناعة وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة "تيسين كروب " الألمانية.




أكد الدكتور محمود عصمت أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي ويدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى ، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركاتها التابعة وخاصة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الالتزام بالمعايير العالمية ولاسيما الاشتراطات البيئية.



‏وتنتج مصانع الدلتا
للأسمدة ،سماد النترات والسماد اليوريا ،وهو مطلوب محليا وعالميا وخلال الفترة المقبلة بعد عملية التطوير ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي ،والمساهمة في الصادرات المصرية بشكل كبير ،ولاسيما في ظل زيادة الطلب على السماد بمختلف أنواعه.
















MENAFN08022024000132011024ID1107831336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث