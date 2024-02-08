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الإحصاء: مصر سجلت زيادة سكانية مليون نسمة خلال 250 يوما

2/8/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أنه بعد تسجيل عدد سكان مصر اليوم 106 مليون نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية -الفرق بين أعداد المواليد والوفيات- قدرها مليون نسمة خلال 250 يوماً "8 شهور و10 أيام".

وقالت بيانات الجهاز، إنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 مليون نسمة لتصبح 250 يوماً، بينما كانت 245 يوماً خلال المليون السابق و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود، مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 مليون نسمة و6089 مولود للوصول إلى 104 مليون نسمة .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 106 مليون نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024، وكان عدد السكان قد بلغ 105 مليون نسمة يوم السبت الموافق 3 يونيه 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها على 2.76 طفل لكل سيدة إلى وصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و157 مليون نسمة عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عام 2030 و144 مليون نسمة عام 2050، إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق مليون نسمة عام 2030 و13 مليون نسمة عام 2050، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.







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