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عضو القابضة الكيماوية: تطوير سماد طلخا يدعم القطاعين الزراعى والصناعى

2/8/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) ‏كشف عماد حمدي ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات ،أن تطوير شركة سما طلخا "الدلتا للأسمدة " خطوة كبيرة نحو ‏دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الأسمدة للمزارعين حيث أن الشركة كانت تورد 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة ،أو السوق المحلي وتصدر النسبة الباقية ،بالإضافة إلى زيادة الصادرات الخاصة بقطاع الأعمال العام ،وزيادة الصادرات قطاع الأسمدة المصرية إلى مختلف دول العالم
ولاسيما أن الشركة قبل توقفها كانت من أكبر الشركات التي تصدر سماد إلى الخارج.



أضاف عماد حمدى لـ" اليوم السابع " أن مصانع الدلتا
الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، واحدة من أهم مصانع الاسمدة في مصر ، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946 وتضم مجموعة من العاملين المهرة وأصحاب الخبرات الكبيرة فى المجال .



يشار ان شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير ستقوم بعملية التطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.



‏وتنتج مصانع الدلتا
للأسمدة ،سماد النترات والسماد اليوريا ،وهو مطلوب محليا وعالميا وخلال الفترة المقبلة بعد عملية التطوير ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي ،والمساهمة في الصادرات المصرية بشكل كبير ،ولاسيما في ظل زيادة الطلب على السماد بمختلف أنواعه.
















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