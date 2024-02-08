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بدء تطبيق الشحن الموحد للعدادات مسبوقة الدفع بكهرباء جنوب القاهرة

2/8/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و مدير مشروع الشحن و الإصدار الموحد بالشركة ، أنه تم البدء فى تطبيق برنامج الشحن الموحد لأول مرة بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية في إطار خطة الوزارة و الشركة القابضة للكهرباء بتطبيق الحوكمة بكافة القطاعات.



و أضاف عبد الدايم في تصريحات خاصة "اليوم السابع"، أن الهدف من المشروع هو توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يتم تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم
و أيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية ، لافتاً إلى أن هذا المشروع يقضى على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة وفقا لكل شركة من الشركات المصنعة للعدادات و التي يبلغ عددها 7 شركات.



وأضاف عبد الدايم أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير الاستهلاك بالإضافة إلى تطبيق برنامج الشحن الموحد.
















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