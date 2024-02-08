بدء تطبيق الشحن الموحد للعدادات مسبوقة الدفع بكهرباء جنوب القاهرة

(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و مدير مشروع الشحن و الإصدار الموحد بالشركة ، أنه تم البدء فى تطبيق برنامج الشحن الموحد لأول مرة بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية في إطار خطة الوزارة و الشركة القابضة للكهرباء بتطبيق الحوكمة بكافة القطاعات.
و أضاف عبد الدايم في تصريحات خاصة "اليوم السابع"، أن الهدف من المشروع هو توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يتم تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم
و أيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية ، لافتاً إلى أن هذا المشروع يقضى على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة وفقا لكل شركة من الشركات المصنعة للعدادات و التي يبلغ عددها 7 شركات.
وأضاف عبد الدايم أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير الاستهلاك بالإضافة إلى تطبيق برنامج الشحن الموحد.
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