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استبدل سخان المياه الكهربائى بـالشمسى ووفر فى الميزانية.. اعرف التفاصيل

2/8/2024 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح اللجوء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدون أن يتأثر المشنرك أمر لا غنى عنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ، و ذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن لكل مواطن أن يتبعها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى ، وذلك من خلال استبدال بعض الأجهزة التى تعد من كثيفة الاستهلاك بأخرى موفرة للطاقة و من بين هذه الأجهزة سخان المياه الكهربائي الذي يمكن استبداله بسخان شمسي ، وفيما يلى كل المعلومات عن سخان
المياه بالطاقه الشمسيه:



أولا متطلبات تركيب سخان شمسي :

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

3- توصيل كابل كهرباء إلى مكان التركيب.



ثانيا مميزات السخان الشمسي:

1- توفير المياه الساخنة ليلًا ونهارًا حتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر في استهلاك الكهرباء.

7- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

8- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

10- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.




















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