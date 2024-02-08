انطلاق المهرجان الدولى للتصوير اكسبوجر بمشاركة 400 مصور عالمى

MENAFN - Youm7) المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، يأتى على مساحة 32,888 متراً مربعاً، ويجمع 400 مصور من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويمنح جمهور وعشاق الفنون البصرية فرصة التجول بين 90 حكاية وقصة ترويها 2,500 صورة فوتوغرافية، إذ يتحول إكسبو الشارقة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس، إلى ملتقى للحضارات والثقافات والقصص الإنسانية والجماليات العمرانية التي تعرض تفاصيلها عدسة الكاميرا.

وبعد نجاح المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذى ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، يستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيرًا من صنّاع الصورة.

تضم أكثر من 45 جلسة حوارية وخطابًا ملهمًا عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلمًا، وأكثر من 65 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة ، وغيرها من الفعاليات.

علياء السويدي









وقالت علياء السويدى، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "تمكن المهرجان خلال مسيرته التطويرية من تحقيق مكانته العالمية ليشكل وجهة فنية يلتقى خلالها صناع الصورة ومبدعو الفنون المرئية في مكان واحد، ليكتشفوا في الشارقة حصيلة أعوام من التصور والتجول والترحال والسفر، والتوثيق لكل تفاصيل الحياة والعالم، فمن أرض المهرجان يأخذنا المصورون بمعارضهم وصورهم إلى بلدان وعوالم مختلفة، تعكس قضايا إنسانية وتنموية وجمالية وحضارية وثقافية واجتماعية مختلفة، وتشكل دعوة لمساندة القضايا العادلة والمهمة".





وأضافت السويدى: "يزداد المهرجان في اتساعه هذا العام ليؤكد الاستجابة لحجم المشاركات التي يستقبلها سنوياً من كل أنحاء العالم، ومواصلة جمع خبرات مئات من كبار المصورين وتحويلها إلى فرصة للمعرفة والتعلم والتعرف على التجارب الناجحة التي تعكس جمال الصورة وقوة تأثيرها".





ورش عمل ونقاشات حوارية ملهمة

ويتيح "اكسبوجر 2024" للحضور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في باقة من ورش العمل، تحت إشراف مجموعة من خبراء صناعة التصوير من جميع أنحاء العالم، حيث ينظم المهرجان أكثر من 65 ورشة عمل وجلسة عملية تناسب المصورين المبتدئين والمحترفين، وتوفر لهم التوجيه والتدريب العملي، كما يتضمن المهرجان أكثر من 45 حواراً ملهماً تجمع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين والسينمائيين، موفرة للمشاركين فرصة التعرف على الرؤى الفريدة لهؤلاء المبدعين وتجاربهم الغنية، حيث يعكس التركيز على التثقيف والتدريب العملي التزام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بتعزيز النمو وتطوير المهارات في مجتمع هواة وعشاق ومحترفي فن التصوير.

فعاليات المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2023





جلسات النقاش الجماعية وجلسات تقييم السير الفنية

ويقدِّم المهرجان أكثر من 15 جلسة نقاش جماعية تتيح للمشاركين التعرف على مجالات وتقنيات جديدة في مجال التصوير، بالإضافة إلى أكثر من 50 جلسة لتقييم السير الفنية للمشاركين، حيث يقيم مصورون من ذوي الخبرة أعمال المواهب الواعدة المشاركة في الجلسات ويقدمون لهم الإرشاد والتوجيه المتخصص، وتسهم هذه الجلسات في تعزيز الجانب التعليمي والتثقيفي للمهرجان، وتوفير فرص ثمينة لتنمية المهارات وتعزيز المسيرة المهنية للمشاركين.





أحدث أدوات وتكنولوجيا التصوير

وينظم "اكسبوجر" معرضه التجاري الذي يلبي تطلعات محترفي وعشاق التصوير، من خلال استضافة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم التصوير، فخلال الأعوام السابقة، أصبح المعرض مركزاً للتواصل ومنصة للمحترفين الباحثين عن أدوات جديدة، ومديري التصوير والمتخصصين.





فرصة لهواة جمع الأعمال والمقتنيات الفنية

ويوجه "اكسبوجر" في نسخته لهذا العام دعوة خاصة لهواة جمع المقتنيات الفنية، حيث يوفر لهم فرصة للاحتفاء بالفن وجمع المقتنيات، مع الحصول على صور وتوقيعات تذكارية على الصور الفوتوغرافية، وتشكل هذه الفرصة قيمة مضافة تشجع الجمهور على دخول عالم فن التصوير الفوتوغرافي، واقتناء الأعمال الفنية التي تشكل جزءاً من تاريخه.

خلال المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2023





نمو وتوسع مستمر

ويسطر "اكسبوجر"، في نسخته الثامنة فصلاً جديداً في نموه المستمر، فمنذ انطلاقته عام 2016، يتوسع المهرجان في كل عام، ليعزز مكانته كمنصة عالمية لخبراء وهواة فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وجميع محبي الفنون البصرية، تأكيداً على التزامه بتقديم مساحة إبداعية واسعة ومتنوعة لمجتمع فن التصوير، ويوفر المهرجان المزيد من المعلومات والتفاصيل حول نسخة العام الجاري.

فعاليات اكسبوجر 2023



