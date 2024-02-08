انطلاق المهرجان الدولى للتصوير اكسبوجر بمشاركة 400 مصور عالمى

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- Youm7) المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، يأتى على مساحة 32,888 متراً مربعاً، ويجمع 400 مصور من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويمنح جمهور وعشاق الفنون البصرية فرصة التجول بين 90 حكاية وقصة ترويها 2,500 صورة فوتوغرافية، إذ يتحول إكسبو الشارقة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس، إلى ملتقى للحضارات والثقافات والقصص الإنسانية والجماليات العمرانية التي تعرض تفاصيلها عدسة الكاميرا.
وبعد نجاح المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذى ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، يستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيرًا من صنّاع الصورة.
تضم أكثر من 45 جلسة حوارية وخطابًا ملهمًا عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلمًا، وأكثر من 65 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة ، وغيرها من الفعاليات.
علياء السويدي
وقالت علياء السويدى، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "تمكن المهرجان خلال مسيرته التطويرية من تحقيق مكانته العالمية ليشكل وجهة فنية يلتقى خلالها صناع الصورة ومبدعو الفنون المرئية في مكان واحد، ليكتشفوا في الشارقة حصيلة أعوام من التصور والتجول والترحال والسفر، والتوثيق لكل تفاصيل الحياة والعالم، فمن أرض المهرجان يأخذنا المصورون بمعارضهم وصورهم إلى بلدان وعوالم مختلفة، تعكس قضايا إنسانية وتنموية وجمالية وحضارية وثقافية واجتماعية مختلفة، وتشكل دعوة لمساندة القضايا العادلة والمهمة".
وأضافت السويدى: "يزداد المهرجان في اتساعه هذا العام ليؤكد الاستجابة لحجم المشاركات التي يستقبلها سنوياً من كل أنحاء العالم، ومواصلة جمع خبرات مئات من كبار المصورين وتحويلها إلى فرصة للمعرفة والتعلم والتعرف على التجارب الناجحة التي تعكس جمال الصورة وقوة تأثيرها".
ورش عمل ونقاشات حوارية ملهمة
ويتيح "اكسبوجر 2024" للحضور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في باقة من ورش العمل، تحت إشراف مجموعة من خبراء صناعة التصوير من جميع أنحاء العالم، حيث ينظم المهرجان أكثر من 65 ورشة عمل وجلسة عملية تناسب المصورين المبتدئين والمحترفين، وتوفر لهم التوجيه والتدريب العملي، كما يتضمن المهرجان أكثر من 45 حواراً ملهماً تجمع نخبة من كبار المصورين الفوتوغرافيين والسينمائيين، موفرة للمشاركين فرصة التعرف على الرؤى الفريدة لهؤلاء المبدعين وتجاربهم الغنية، حيث يعكس التركيز على التثقيف والتدريب العملي التزام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بتعزيز النمو وتطوير المهارات في مجتمع هواة وعشاق ومحترفي فن التصوير.
فعاليات المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2023
جلسات النقاش الجماعية وجلسات تقييم السير الفنية
ويقدِّم المهرجان أكثر من 15 جلسة نقاش جماعية تتيح للمشاركين التعرف على مجالات وتقنيات جديدة في مجال التصوير، بالإضافة إلى أكثر من 50 جلسة لتقييم السير الفنية للمشاركين، حيث يقيم مصورون من ذوي الخبرة أعمال المواهب الواعدة المشاركة في الجلسات ويقدمون لهم الإرشاد والتوجيه المتخصص، وتسهم هذه الجلسات في تعزيز الجانب التعليمي والتثقيفي للمهرجان، وتوفير فرص ثمينة لتنمية المهارات وتعزيز المسيرة المهنية للمشاركين.
أحدث أدوات وتكنولوجيا التصوير
وينظم "اكسبوجر" معرضه التجاري الذي يلبي تطلعات محترفي وعشاق التصوير، من خلال استضافة أكثر من 20 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم التصوير، فخلال الأعوام السابقة، أصبح المعرض مركزاً للتواصل ومنصة للمحترفين الباحثين عن أدوات جديدة، ومديري التصوير والمتخصصين.
فرصة لهواة جمع الأعمال والمقتنيات الفنية
ويوجه "اكسبوجر" في نسخته لهذا العام دعوة خاصة لهواة جمع المقتنيات الفنية، حيث يوفر لهم فرصة للاحتفاء بالفن وجمع المقتنيات، مع الحصول على صور وتوقيعات تذكارية على الصور الفوتوغرافية، وتشكل هذه الفرصة قيمة مضافة تشجع الجمهور على دخول عالم فن التصوير الفوتوغرافي، واقتناء الأعمال الفنية التي تشكل جزءاً من تاريخه.
خلال المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2023
نمو وتوسع مستمر
ويسطر "اكسبوجر"، في نسخته الثامنة فصلاً جديداً في نموه المستمر، فمنذ انطلاقته عام 2016، يتوسع المهرجان في كل عام، ليعزز مكانته كمنصة عالمية لخبراء وهواة فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وجميع محبي الفنون البصرية، تأكيداً على التزامه بتقديم مساحة إبداعية واسعة ومتنوعة لمجتمع فن التصوير، ويوفر المهرجان المزيد من المعلومات والتفاصيل حول نسخة العام الجاري.
فعاليات اكسبوجر 2023
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