مناقشة المجموعة القصصية من أجل عناق واحد بمكتبة رفاعة الطهطاوى

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة رفاعة الطهطاوي بمحافظة سوهاج، ندوة لمناقشة مجموعة قصصية بعنوان "من أجل عناقِ واحدِ" للكاتبة زينب أحمد فرغلي، وذلك يوم الأحد 11 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، تحت إشراف قصر ثقافة سوهاج، بمشاركة الكاتب والناقد عبد الحافظ بخيت متولي، والكاتب والناقد الدكتور عمرو منير، ويديرها الشاعر محمد فاروق.
يذكر أن الكاتبة زينب لها العديد من المؤلفات وهى رواية "المهمة المظلمة"، والمجموعة القصصية "من أجلِ عناقٍ واحدٍ"، وفي أدب الرسائل كتاب " لماذا وددته أمريكى" بالمشاركة مع الكاتبة منار أحمد، و" جريس" في أدب الرحلات، وديوان شعري "رسائل فوق جثمان البحر".
يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، قد شهدت أعمال مكثفة لتطوير وإعادة إحياء المكتبة، خلال شهر يوليو الماضى، إذ شهدت المرحلة الأولى ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة الطابع المعمارى لأرضيات المكتبة، وإعادة صياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسي للإطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامي المميز لقطع الأثاث القديمة، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفي بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، والخاصة بالشيخ "رفاعة الطهطاوى"، ووضع تمثال نصفى بمدخل المكتبة للعلامة "رفاعة الطهطاوى".
ويوجد على أرفف وداخل غرف المكتبة العتيقة 1437 مخطوطا نادرا، ويصل عدد المطبوعات بها إلى 16 ألف مطبوعة، فضلًا عن عدد من الكتب والمجلدات الهامة وأمهات الكتب والمخطوطات في شتى المجالات التاريخية والثقافية والعلمية والتي يرجع عمرها لأكثر من 300 عام. لذا تعتبر من أهم المكتبات التراثية ومحتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي، حيث تحتوي على مخطوطات نادرة، منها مخطوط يرجع إلى عام 398هـ.
MENAFN08022024000132011024ID1107831330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.