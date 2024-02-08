مناقشة المجموعة القصصية من أجل عناق واحد بمكتبة رفاعة الطهطاوى

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة رفاعة الطهطاوي بمحافظة سوهاج، ندوة لمناقشة مجموعة قصصية بعنوان "من أجل عناقِ واحدِ" للكاتبة زينب أحمد فرغلي، وذلك يوم الأحد 11 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، تحت إشراف قصر ثقافة سوهاج، بمشاركة الكاتب والناقد عبد الحافظ بخيت متولي، والكاتب والناقد الدكتور عمرو منير، ويديرها الشاعر محمد فاروق.

يذكر أن الكاتبة زينب لها العديد من المؤلفات وهى رواية "المهمة المظلمة"، والمجموعة القصصية "من أجلِ عناقٍ واحدٍ"، وفي أدب الرسائل كتاب " لماذا وددته أمريكى" بالمشاركة مع الكاتبة منار أحمد، و" جريس" في أدب الرحلات، وديوان شعري "رسائل فوق جثمان البحر".

يذكر أن مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، قد شهدت أعمال مكثفة لتطوير وإعادة إحياء المكتبة، خلال شهر يوليو الماضى، إذ شهدت المرحلة الأولى ترميم دقيق للأجزاء المتهالكة من الأعمدة والأبواب، وإعادة الطابع المعمارى لأرضيات المكتبة، وإعادة صياغة الأثاث المتواجد بعمل دواليب حفظ، وطاولات وكراسي للإطلاع مع الحفاظ على الطراز الإسلامي المميز لقطع الأثاث القديمة، بالإضافة إلى تطوير الإضاءات، والمرافق، وإنشاء جزء متحفي بمدخل المكتبة، يضم بعض المخطوطات والكتب الأثرية النادرة من المكتبة، والخاصة بالشيخ "رفاعة الطهطاوى"، ووضع تمثال نصفى بمدخل المكتبة للعلامة "رفاعة الطهطاوى".

ويوجد على أرفف وداخل غرف المكتبة العتيقة 1437 مخطوطا نادرا، ويصل عدد المطبوعات بها إلى 16 ألف مطبوعة، فضلًا عن عدد من الكتب والمجلدات الهامة وأمهات الكتب والمخطوطات في شتى المجالات التاريخية والثقافية والعلمية والتي يرجع عمرها لأكثر من 300 عام. لذا تعتبر من أهم المكتبات التراثية ومحتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخي، حيث تحتوي على مخطوطات نادرة، منها مخطوط يرجع إلى عام 398هـ.