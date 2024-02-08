ورشة حكى فى بيت السنارى لمحبى القصص والحكايات.. اعرف موعدها

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية ورشة حكي جديدة لمحبي القصص والحكايات، للشباب والكبار، وذلك يوم الأحد
25 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.
يقدم الورشة
إسلام فودة مؤسس فريق "مساحة حكى" والذي سيناقش أسرار الحكي وطريقة صياغة القصص، وتتكون الورشة من 8 محاضرات على أن تقام يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، وستكون مليئة بالأنشطة التفاعلية والتمارين العملية، وتعليم لقواعد وأساس الحكي وكيفية استخدام اللغة والتنويع في الأسلوب.
بيت السنارى يقع في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة غير نافذة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، وهو يُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.
المنزل ملك لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار – ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة. ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.
وعلى غرار المجمع العلمي الفرنسي، ضم المجمع أربعة أقسام هي: قسم الرياضيات وقسم الطبيعة وقسم الاقتصاد السياسي وقسم الآداب والفنون الجميلة، وشهدت أولى جلساته انتخاب مونج رئيسًا له وبونابرت نائبًا للرئيس وفورجييه سكرتيرًا. وبمغادرة الفرنسيين مصر في عام 1801، توقف نشاط المعهد لانتهاء سبب وجوده.
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