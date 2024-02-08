ورشة حكى فى بيت السنارى لمحبى القصص والحكايات.. اعرف موعدها

MENAFN - Youm7) ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية ورشة حكي جديدة لمحبي القصص والحكايات، للشباب والكبار، وذلك يوم الأحد25 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.

يقدم الورشة

إسلام فودة مؤسس فريق "مساحة حكى" والذي سيناقش أسرار الحكي وطريقة صياغة القصص، وتتكون الورشة من 8 محاضرات على أن تقام يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، وستكون مليئة بالأنشطة التفاعلية والتمارين العملية، وتعليم لقواعد وأساس الحكي وكيفية استخدام اللغة والتنويع في الأسلوب.

بيت السنارى يقع في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة غير نافذة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، وهو يُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.

المنزل ملك لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار – ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة. ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.

وعلى غرار المجمع العلمي الفرنسي، ضم المجمع أربعة أقسام هي: قسم الرياضيات وقسم الطبيعة وقسم الاقتصاد السياسي وقسم الآداب والفنون الجميلة، وشهدت أولى جلساته انتخاب مونج رئيسًا له وبونابرت نائبًا للرئيس وفورجييه سكرتيرًا. وبمغادرة الفرنسيين مصر في عام 1801، توقف نشاط المعهد لانتهاء سبب وجوده.