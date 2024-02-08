فعاليات اليوم.. عرض مسرحى بدار الأوبرا وافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الجمعة 9 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات ومعارض الفن التشكيلى، إذ تقدم مكتبة الإسكندرية فرقة تياترو أمل، وافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وعرض مسرحية "موعد على العشاء، وعرض مسرحى لعازفة الفيولا رشا يحيى بدار الأوبرا.

فرقة "تياترو أمل" تشارك بعرض غنائي في مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية عرض غنائى لفرقة تياترو أمل، بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تفتتح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الأقصر برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ووفود من 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن الحفل سيبدأ بفقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان "أفريقيا كل الألوان" كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

وستشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.





مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح نهاد صليحة

تعرض مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح

نهاد صليحة، التابع لأكاديمية الفنون، فى تمام الساعة السابعة مساءً من تأليف وإخراج أحمد خالد.

وتدور فكرة عرض "موعد على العشاء" حول سوء الاختيار، فكيف يكون الإنسان عندما يُترك لنفسه ويجد أمامه الاختيار، فقد يسىء ذلك الاختيار بعكس ما كان يتوقع، وتترتب على ذلك أحداثا متتالية تؤثر عليه.



موعد مع العشاء بطولة مريم شوقى، أحمد جمال، مروة على، سارة مدكور، أحمد خالد ، نادر رمضان ، نورا دسوقي ، لؤي هنداوي ، جاسر مصطفي ، مي فاروق، موسيقي آلاء شوقي، سينوغرافيا محمد عبد العزيز، تأليف وإخراج أحمد خالد.



يذكر أن عرض "موعد مع العشاء" تم عرضه من قبل على مسرح نهاد صليحة والذى يديره الفنان محمود فؤاد صدقى، خلال شهر يناير الماضى، وحقق العرض نجاحاً جماهرياً كبيراً فى الليلة الأولى من عرضه.







"بين الشرق والغرب" عرض مسرحي لعازفة الفيولا رشا يحيى بدار الأوبرا

تحت عنوان "بين الشرق والغرب" تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى حفلا في الثامنة مساء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتستضيف خلاله العازفين أماني غنيم (تشيللو)، مازن علام - مصطفى إبراهيم (فيولينة)، عبد الرحمن الورداني (فيولا)، إيزابيلا بيرازو (بيانو)، سيد الحسيني (مزمار)، محسن الشيمي (ربابة) والمصرية أميرة أحمد.