فعاليات اليوم.. عرض مسرحى بدار الأوبرا وافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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- Youm7) يقام اليوم الجمعة 9 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات ومعارض الفن التشكيلى، إذ تقدم مكتبة الإسكندرية فرقة تياترو أمل، وافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وعرض مسرحية "موعد على العشاء، وعرض مسرحى لعازفة الفيولا رشا يحيى بدار الأوبرا.
فرقة "تياترو أمل" تشارك بعرض غنائي في مكتبة الإسكندرية
ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية عرض غنائى لفرقة تياترو أمل، بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
تفتتح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الأقصر برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ووفود من 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.
وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن الحفل سيبدأ بفقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان "أفريقيا كل الألوان" كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.
وستشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.
مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح نهاد صليحة
تعرض مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح
نهاد صليحة، التابع لأكاديمية الفنون، فى تمام الساعة السابعة مساءً من تأليف وإخراج أحمد خالد.
وتدور فكرة عرض "موعد على العشاء" حول سوء الاختيار، فكيف يكون الإنسان عندما يُترك لنفسه ويجد أمامه الاختيار، فقد يسىء ذلك الاختيار بعكس ما كان يتوقع، وتترتب على ذلك أحداثا متتالية تؤثر عليه.
موعد مع العشاء بطولة مريم شوقى، أحمد جمال، مروة على، سارة مدكور، أحمد خالد ، نادر رمضان ، نورا دسوقي ، لؤي هنداوي ، جاسر مصطفي ، مي فاروق، موسيقي آلاء شوقي، سينوغرافيا محمد عبد العزيز، تأليف وإخراج أحمد خالد.
يذكر أن عرض "موعد مع العشاء" تم عرضه من قبل على مسرح نهاد صليحة والذى يديره الفنان محمود فؤاد صدقى، خلال شهر يناير الماضى، وحقق العرض نجاحاً جماهرياً كبيراً فى الليلة الأولى من عرضه.
"بين الشرق والغرب" عرض مسرحي لعازفة الفيولا رشا يحيى بدار الأوبرا
تحت عنوان "بين الشرق والغرب" تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى حفلا في الثامنة مساء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتستضيف خلاله العازفين أماني غنيم (تشيللو)، مازن علام - مصطفى إبراهيم (فيولينة)، عبد الرحمن الورداني (فيولا)، إيزابيلا بيرازو (بيانو)، سيد الحسيني (مزمار)، محسن الشيمي (ربابة) والمصرية أميرة أحمد.
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