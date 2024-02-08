اكتشاف بذور سامة ومخدرة داخل قوارير عظمية عمرها 2000 سنة

MENAFN - Youm7) عثر علماء الآثار على عظم فخذ حيوانى منحوت، والذى من المحتمل يكون مصدره من ماعز أو خروف، فى مستوطنة ريفية تعود إلى العصر الروماني فيما يعرف الآن بهولندا، وقبل هذا الاكتشاف فى عام 2017، لم يكن هناك أى دليل مادى على استخدام الناس لهذا النبات فى الإمبراطورية الرومانية، ويعد ذلك الاكتشاف دليلا لاستخدام البذور خلال العصر الرومانى.

وحسب ما وضحة العلماء فذلك حدث عن طريق استخدام شخص ما لقطعة عظم مجوفة كحاوية لتخزين مئات البذور السامة منذ ما يقرب من 2000 عام، وتأتي البذور الصغيرة من نبات الهينبان الأسود (Hyoscyamus niger)، وهو نبات شديد السمية من عائلة الباذنجانيات، وقد تم تقدير نبات الهينبان منذ فترة طويلة لخصائصه الطبية وتأثيراته المهلوسة، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في عدد أبريل من مجلة Antiquity.

وقد وجد الباحثون بذورًا مماثلة منتشرة فى مواقع علماء الآثار فى جميع أنحاء أوروبا يعود تاريخها إلى 5500 قبل الميلاد، ومع ذلك، غالبًا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان وجود نبات الهينبان الأسود في هذه المواقع يشير إلى أنه تم استخدامه أو ظهوره بشكل طبيعي، حيث ينمو النبات مثل الحشائش.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة مايكى جروت، عالم آثار الحيوان في جامعة برلين الحرة، فى البيان: "بما أن النبات يمكن أن ينمو بشكل طبيعى داخل وحول المستوطنات، فإن بذوره يمكن أن تنتهى فى المواقع الأثرية بشكل طبيعى، دون تدخل البشر".

وقرر علماء الآثار أن البذور وضعت عمدا داخل العظم، الذي يبلغ طوله 2.8 بوصة (7.2 سم) ولضمان حفظهم، قام شخص ما بإغلاق الوعاء باستخدام سدادة مصنوعة من لحاء البتولا الأسود، وقام الباحثون بتأريخ العظمة فى وقت ما بين 70 و100 بعد الميلاد، بناءً على أنماط السيراميك وبروش سلكى تم العثور عليه في نفس الحفرة الموحلة وبذلك هذه هى المرة الأولى المعروفة التي يتم فيها تخزين البذور عمدًا لاستخدامها لاحقًا.

وقال جروت: "الاكتشاف فريد من نوعه ويقدم دليلاً لا لبس فيه على الاستخدام المتعمد لبذور الهينبان الأسود فى هولندا الرومانية".

تدعم البذور الأدبيات الكلاسيكية السابقة التى تدعى أن الهينبان الأسود تم استخدامه خلال الفترة الرومانية - على الرغم من أن هذه المصادر تشير إلى أنه تم استخدامه طبيًا ولم يكن يعتبر عقارًا ترفيهيًا، وفقًا للدراسة على سبيل المثال، كتب المؤلف الروماني وعالم الطبيعة بليني الأكبر "الذى عاش فى الفترة من 23 إلى 79 م" أن البذور يمكن أن تسبب "الجنون والدوار"، وفقًا للدراسة.

وقال جروت: "تساهم دراستنا في مناقشة كيفية التمييز بين الحشائش التي تنتهي بشكل طبيعي في تجمعات النباتات الأثرية والنباتات التي يستخدمها الناس عمداً"، "نحن نرى أن الاكتشافات المستقبلية للهنبان الأسود ينبغي دراستها من خلال الأخذ في الاعتبار سياق الاكتشاف وعلاقته بالنباتات الطبية الأخرى".