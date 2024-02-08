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تفاصيل أزمة لجنة التجارة الفيدرالية مع مايكروسوفت بعد تسريح العمال

2/8/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية مايكروسوفت بمخالفة تعهدها بالسماح لـ Activision Blizzard بالعمل بشكل مستقل بعد الاستحواذ، بعد أسبوع واحد من قيام مايكروسوفت بتسريح ما يقرب من 2000 موظف في قسم الألعاب.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget" قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية ، بحجة أن تقليص العدد الذي حدث الأسبوع الماضي، والذي أثر على موظفي Activision Blizzard، يتعارض مع تمثيلات Microsoft في هذه الدعوى.



وتطالب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بإيقاف مؤقت لاستحواذ Microsoft على Activision Blizzard أثناء قيامها بالتحقيق في مشكلات مكافحة الاحتكار المحتملة.



وكانت Microsoft قالت إنها ستتعامل مع Activision Blizzard باعتبارها عملية استحواذ رأسية واقترحت أنها لن تحتاج إلى تسريح العمال، لأنه لن يكون هناك تسريح للعمال.



ولكن في 30 يناير أعلنت مايكروسوفت أنها ستلغي 1900 وظيفة عبر Activision Blizzard وZeniMax وXbox بعد تحديد "مجالات التداخل" على وجه التحديد بين Microsoft وActivision Blizzard، هذا التناقض هو جوهر شكوى لجنة التجارة الفيدرالية.



وجاء في شكوى لجنة التجارة الفيدرالية: "إن خطة مايكروسوفت التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا لإلغاء 1900 وظيفة في قسم ألعاب الفيديو الخاص بها، بما في ذلك وحدة Activision التي استحوذت عليها حديثًا، تتعارض مع الإقرارات السابقة التي قدمتها إلى هذه المحكمة".



وأضافت الشكوى: "على وجه التحديد، ذكرت Microsoft أن عمليات تسريح العمال كانت جزءًا من" خطة تنفيذ "من شأنها تقليل" مجالات التداخل "بين Microsoft و Activision، وهو ما يتعارض مع اقتراح Microsoft إلى هذه المحكمة بأن الشركتين ستعملان بشكل مستقل بعد الاندماج".



وعلى الرغم من أن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة وافقت على استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار في أكتوبر، إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تشعر بالرضا فيما يتعلق بمخاوفها المتعلقة بمكافحة الاحتكار.



وتنضم عمليات تسريح العمال في Microsoft إلى سيل من عمليات التسريح الجماعي في صناعة ألعاب الفيديو، وتحديداً في الأشهر القليلة الماضية، فإن ما يقدر بنحو 10500 شخص في ألعاب الفيديو فقدوا وظائفهم في عام 2023، وبالفعل في عام 2024، تم تسريح 6000 عامل.












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