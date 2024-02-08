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نموذج للذكاء الاصطناعى بأبل يمكنه تحرير الصور بناءً على الأوامر النصية

2/8/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة أبل نموذج للذكاء الاصطناعي جديد مفتوح المصدر لتحرير الصور يسمى تحرير الصور الموجهة MLLM (MGIE)، والذي يستخدم نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط (MLLMs) لتفسير الأوامر المستندة إلى النص عند معالجة الصور.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تتمتع الأداة بالقدرة على تحرير الصور بناءً على النص الذي يكتبه المستخدم.



وعلى الرغم من أنها ليست الأداة الأولى التي يمكنها القيام بذلك، إلا أن "التعليمات البشرية تكون في بعض الأحيان مختصرة جدًا بحيث لا يمكن للطرق الحالية التقاطها ومتابعتها"، كما يقول المشروع.



طورت الشركة MGIE مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، الذى يتمتع بالقدرة على تحويل المطالبات النصية البسيطة أو الغامضة إلى تعليمات أكثر تفصيلاً ووضوحًا يمكن لمحرر الصور نفسه اتباعها.



بالإضافة إلى إجراء تغييرات كبيرة على الصور، يمكن لـ MGIE أيضًا قص الصور وتغيير حجمها وتدويرها، بالإضافة إلى تحسين السطوع والتباين وتوازن الألوان، كل ذلك من خلال المطالبات النصية.



يمكنه أيضًا تعديل مناطق معينة من الصورة ويمكنه، على سبيل المثال، تعديل شعر وعينين وملابس الشخص الموجود بها، أو إزالة العناصر الموجودة في الخلفية.



وأصدرت Apple النموذج من خلال GitHub، ولكن يمكن للمهتمين أيضًا تجربة العرض التوضيحي الذي يتم استضافته حاليًا على Hugging Face Spaces.



لم توضح شركة Apple بعد ما إذا كانت تخطط لاستخدام ما تعلمته من هذا المشروع في أداة أو ميزة يمكنها دمجها في أي من منتجاتها.












MENAFN08022024000132011024ID1107831325

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