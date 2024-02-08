كيف طورت جوجل من نموذج الذكاء الاصطناعى Bard وقصة تحويله إلى Gemini

كما أعلنت جوجل أيضًا عن طرق جديدة للمستهلكين للوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي، يمكن لمستخدمي أندرويد، تنزيل تطبيق جديد مخصص لـ Gemini، ويمكن لمستخدمي آيفون استخدام "جيميني" داخل تطبيق جوجل على

ios.

تؤثر إعادة تسمية بارد أيضًا على Duet AI، وهو الاسم السابق لشركة جوجل لـ "وكلاء الذكاء الاصطناعي المجمعين" داخل Google Workspace وجوجل كلاود، والتي تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية وإكمال المهام البسيطة للشركات العميلة بما في ذلك Wayfair وGE وSpotify

و ستُعرف الأدوات الآن باسم Gemini for Workspace و Gemini for Google Cloud.

وقال المسئولون التنفيذيون للصحفيين يوم الأربعاء الماضى إن المشتركين في Google One الذين يدفعون مقابل اشتراك الذكاء الاصطناعي سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى إمكانات مساعد Gemini في Gmail وDocs وSheets

وSlides وMeet

وتأمل جوجل في دمج المزيد من السياق في جيميني من محتوى المستخدمين في Gmail وDocs وDrive، على سبيل المثال إذا كنت ترد على سلسلة رسائل بريد إلكتروني طويلة، فإن الردود المقترحة ستأخذ في النهاية سياقًا من كل من الرسائل السابقة في سلسلة المحادثات والملفات التي يحتمل أن تكون ذات صلة في جوجل درايف، وفقا لما أوردته سي إن بي سي.

وقالت

هسياو

نائبة رئيس شركة جوجل

مدير عام برنامجي مساعد جوجل

وبارد،

إن سبب تغيير الاسم يتعلق بمساعدة المستخدمين على فهم أنهم يتفاعلون مباشرة مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يدعمها برنامج الدردشة الآلي.

وأضافت هسياو: "كان Bard هو الوسيلة للتحدث مع موديلاتنا المتطورة، وجيميني هو موديلاتنا المتطورة".

في نهاية المطاف، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي جدولة جلسة Hangout جماعية عن طريق مسح تقويم الجميع للتأكد من عدم وجود تعارضات، أو حجز السفر والأنشطة، أو شراء الهدايا للأحباء، أو أداء وظيفة وظيفية محددة مثل المبيعات الخارجية.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، تقتصر الأدوات، بما في ذلك جيميني، إلى حد كبير على مهام مثل التلخيص أو إنشاء قوائم المهام أو المساعدة في كتابة التعليمات البرمجية.

وقال

سوندار

بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت،

في مكالمة الأرباح في 30 يناير، متحدثًا عن مساعد جوجل والبحث: "سنستخدم مرة أخرى الذكاء الاصطناعي التوليدي هناك، لاسيما مع نماذجنا الأكثر تقدمًا وبارد، وهذا يسمح لنا بالتصرف كوكيل بمرور الوقت، إذا كنت أفكر في المستقبل وربما أتجاوز الإجابات والمتابعة للمستخدمين بشكل أكبر."