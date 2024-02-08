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متجر مايكروسوفت يحصل على ميزة الألعاب الفورية.. إليك كيفية تشغيلها

2/8/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل مايكروسوف على جعل تطبيق متجر التطبيقات، المصدر الرئيسي للتطبيقات على ويندوز، وفي هذا المسعى أعادت الشركة تصميم واجهة المستخدم بالكامل، وأعلنت عن سياسات جديدة لجذب المطورين وحتى التطبيقات والبرامج المنسقة من الشركات الكبرى، لتقديم كل شيء تقريبا تحت سقف واحد.
في أحدث محاولة لتقديم تجربة أكثر دقة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة تهدف إلى جعل حياة المستخدمين أسهل، خاصة عند محاولة تنزيل ألعاب جديدة من متجر مايكروسوفت.
متجر مايكروسوفت يحصل على ميزة الألعاب الفورية على غرار تطبيقات Play Instant، التي تتيح للمستخدمين تشغيل إصدار تجريبي من اللعبة أو تطبيق لتجربته قبل التنزيل، تتيح ميزة الألعاب الفورية في متجر مايكروسوفت للمستخدمين تشغيل الألعاب دون تنزيلها.
وبينما يسمح متجر بلاي للمستخدمين بتجربة لعبة دون تنزيلها، تتيح مايكروسوفت للمستخدمين تشغيل اللعبة كاملة دون تنزيلها.
يتم وضع قسم الألعاب الفورية الجديد ضمن قسم المجموعة في متجر مايكروسوفت، القسم المخصص ليس بعنوان "الألعاب الفورية" التي تسميها مايكروسوفت، ومع ذلك، فإن القسم يسرد الألعاب التي تدعم هذه الميزة حاليًا.
تفاصيل الطرح يحتوى أحدث إصدار من مايكروسوفت ستور 22312.1401.4.0 على هذه الميزة ويتم طرح التحديث للمستخدمين.
كيفية لعب الألعاب الفورية في نظام التشغيل ويندوز 11

قم بتحديث متجر مايكروسوفت إلى الإصدار المذكور أعلاه ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح متجر مايكروسوفت وانتقل إلى قسم الألعاب > المجموعات، قم بالتمرير فوق اللعبة المطلوبة وانقر فوق الزر "تشغيل الآن".
فتح اللعبة في نافذة متجر مايكروسوفت المخصصة، ولتثبيت لعبة، حدد خيار العرض في متجر مايكروسوفت، متبوعًا بالنقر فوق الزر Get.





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