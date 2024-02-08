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وضع New Game+ المؤجل للعبة Spider-Man 2 يصبح متاحا فى 7 مارس

2/8/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) وعدت Insomniac Games منذ فترة طويلة بوضع New Game+ لبطلها الخارق Marvel's Spider-Man 2 وسيصل في 7 مارس، وكان من المفترض أن ينطلق الوضع في نهاية عام 2023، ولكن تم تأجيله حتى عام 2024.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget" فإن التحديث القادم لن يقتصر على New Game+ فحسب، حيث تعد Insomniac بـ "بدلات جديدة والمزيد".



ويحث المطور اللاعبين على مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به للحصول على قائمة كاملة من الميزات التي يقترب إصدارها.



ومع ذلك، يمكن الحصول على بعض المعلومات من خيار New Game+ المتوفر حاليًا للعبة الأصلية، يتيح هذا الوضع للاعبين إعادة تشغيل القصة مع الاحتفاظ بالعناصر التي عثروا عليها أثناء الجولة السابقة.



كما أنه من الممكن أن يقدم أكثر من ذلك، حيث أعلن المطور أن ميزات "المزيد" ستصل قريبًا لمغامرة القفز على شبكة الإنترنت في العالم المفتوح.



وتفتقر اللعبة أيضًا حاليًا إلى الأوصاف الصوتية، وهي ميزة إمكانية الوصول المخصصة للاعبين المكفوفين أو ضعاف البصر.



ويتيح لك Marvel's Spider-Man 2 التبديل بين بطلي الرواية بيتر باركر ومايلز موراليس بضغطة زر واحدة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تكملة نادرة أكبر وأفضل من النسخة الأصلية.












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