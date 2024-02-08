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ملك الأردن يبدأ جولة خارجية لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدأ جولة خارجية تشمل كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» إن «الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي».
ولفت البيان إلى أن الملك عبدالله الثاني «سيلتقي في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة الكندية أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو».
وفي باريس سيجتمع ملك الاردن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، بحسب البيان.

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