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أوكرانيا تقيل قائد الجيش وتعين خلفا له وروسيا تعترض 12 صاروخا استهدفت بيلغورود الحدودية

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش خلفا لفاليري زالوجني، علما أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.
ووصف الرئيس زيلينسكي القائد الجديد، بأنه «الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا»، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 الذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 12 صاروخا أطلقتها أوكرانيا باتجاه منطقة بيلغورود الحدودية التي غالبا ما تستهدفها كييف ردا على ضربات تشنها موسكو.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير ما مجموعه 12 صاروخا من طرازي «أوراغان» و«آلدر».
بدوره، أشار حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف إلى أن الصواريخ تم اعتراضها «مع اقترابها من المدينة».

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