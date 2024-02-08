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مقتل 5 من مشاة البحرية الأميركية في تحطم مروحيتهم خلال التدريب

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأميركي مقتل خمسة جنود بعدما فقدوا إثر تحطم مروحيتهم في ولاية كاليفورنيا.
وقال الجنرال مايكل بورغشولت في بيان «بأسف شديد وحزن عميق أعلن خسارة خمسة من نخبة عناصر مشاة البحرية الاميركية خلال طلعة تدريبية».
وكان الجنود الخمسة اقلعوا من قاعدة كريتش الجوية في نيفادا الثلاثاء الماضي للتوجه إلى قاعدة ميرامار في جنوب كاليفورنيا عندما «تم الإبلاغ عن تأخر وصول مروحيتهم» حسبما أعلن سلاح مشاة البحرية الاميركية.
من جهته، قال الرئيس جو بايدن في بيان إنه «حزين جدا» مثل زوجته جيل لفقدان هؤلاء الجنود الخمسة.
وأضاف «نتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم ووحدتهم وسلاح مشاة البحرية».
وعثرت السلطات المدنية على المروحية وهي من طراز «سي اتش-53 اي سوبر ستاليون» في باين فالي بولاية كاليفورنيا.

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