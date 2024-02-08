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كوريا الشمالية تعلق التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية أمس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين.
ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين فيما تسرع بيونغ يانغ برامجها لتطوير الأسلحة وتعزز سيئول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، بينما مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلقة منذ سنوات.
وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا أمس الاول، صوت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين «مع موافقة بالإجماع»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية.
ويأتي القرار الأخير بعدما أعلنت بيونغ يانغ الشهر الماضي أن سيئول تعد العدو الرئيسي وحلت وكالات مكرسة لإعادة توحيد الكوريتين، فيما هددت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.
وأقر البرلمان أيضا بالإجماع خطة لإلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي الذي اعتبر في الماضي رمزا للتعاون بين الكوريتين وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.
وتوقفت الرحلات السياحية إلى الجبل فجأة عام 2008 بعدما قتل جندي كوري شمالي سائحا من كوريا الجنوبية خرج عن المسار المحدد، ما دفع سيئول الى تعليق الرحلات إلى الموقع.

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