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بغداد تنتقد التحالف الدولي تحولإلى عامل عدم استقرار بالنسبة للعراق

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت بغداد أمس بـ «اغتيال» الولايات المتحدة قياديا في كتائب حزب الله، الفصيل المرتبط بإيران والمسؤول عن هجمات ضد القوات الأميركية، متهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» بقيادة واشنطن، بالتحول إلى «عامل عدم استقرار» بالنسبة للعراق.
ونددت الحكومة العراقية، في بيان أمس، بـ «عملية اغتيال واضحة المعالم عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث بحياة المدنيين وللقوانين الدولية».
وقال يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن «التحالف الدولي يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا».
وأضاف أن «هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع» الإقليمي.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أطلق محادثات مع واشنطن بشأن مستقبل التحالف بهدف تحديد جدول زمني يتيح انسحابا تدريجيا من البلاد.
لكن هذه العملية التي أطلقت قبل هجوم 28 يناير، باتت معلقة بفعل التطورات في الشرق الأوسط.
وفي الأثناء، قال السوداني خلال لقائه وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس إن «الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صادر عن مكتبه أمس.
وقتل أبو باقر الساعدي، القيادي البارز في الكتائب، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية استهدفت سيارته في حي حيوي في بغداد مساء أمس الاول، في هجوم يأتي وسط سياق إقليمي متوتر ويعقد العلاقات بين بغداد وواشنطن.
وأتت الضربة بعد أسبوع من غارات أميركية في العراق وسورية، وبعدما توعدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم في 28 يناير قتل فيه ثلاثة جنود أميركيين في الأردن على الحدود مع سورية.
وشيع الساعدي في بغداد أمس وكان مسؤولا عن «ملف سورية العسكري» في كتائب حزب الله، وفق ما أفاد مصدر في هذا الفصيل مفضلا عدم كشف هويته.

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