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إسرائيل تلغي المزايا الضريبية لـالأونروا

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألغى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المزايا الضريبية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ونشر سموتريتش بحسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة لمبنى يتبع «الأونروا» وكتب عليها «لن تمنح إسرائيل مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين».
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن سموتريتش قام بإلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها «الأونروا» باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكانت وكالة «الأونروا» تتمتع بإعفاءات ضريبية من الحكومة الإسرائيلية على مشترياتها ومصاريفها كما هو معمول به مع باقي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

MENAFN08022024000130011022ID1107831308

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