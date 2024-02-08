إسرائيل تلغي المزايا الضريبية لـالأونروا

(MENAFN
- Al-Anbaa) ألغى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المزايا الضريبية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ونشر سموتريتش بحسابه الرسمي على منصة (إكس) صورة لمبنى يتبع «الأونروا» وكتب عليها «لن تمنح إسرائيل مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين».
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن سموتريتش قام بإلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها «الأونروا» باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكانت وكالة «الأونروا» تتمتع بإعفاءات ضريبية من الحكومة الإسرائيلية على مشترياتها ومصاريفها كما هو معمول به مع باقي الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
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