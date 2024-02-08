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جهود الوساطة تسابق الهجوم الإسرائيلي على رفح وبلينكن متفائل

2/8/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخلت الجهود الديبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق هدنة، في سباق مع الزمن وسط مخاوف على مصير نحو 1.3 مليون مدني محاصرين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بتنفيذ هجوم عليها.
الجهود الديبلوماسية قادها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة برعاية مصرية ـ قطرية للتوصل إلى الهدنة.
وفي اليوم الأخير من زيارته لإسرائيل أمس، بحث بلينكن سبل تأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة مع مسؤولين يوصفون بـ «المعتدلين» في حكومة الحرب الإسرائيلية غداة رفض رئيس الوزراء نتنياهو مطالب «حماس» بوقف الحرب كجزء من اتفاق التهدئة، بعد تعهده بتوسيع العمليات العسكرية حتى رفح و«القتال حتى النصر الكامل».
والتقى بلينكن مع بيني غانتس وغابي آيزنكوت القائدين العسكريين السابقين اللذين انضما إلى حكومة الحرب بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته «حماس».
وقال الوزير الأميركي إن المحادثات ركزت على «الرهائن والرغبة القوية لدى كل منا في رؤيتهم يعودون إلى أسرهم، وعلى العمل الذي يتم القيام به لتحقيق هذه الغاية».
من جهته، أكد غانتس لبلينكن أن «القضية الأكثر إلحاحا بالطبع هي إيجاد سبل لإعادة الرهائن». وأضاف «إذا تم ذلك يمكن تحقيق أمور كثيرة».
واختتم بلينكن جولته الخامسة منذ بدء الحرب باجتماع مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قال إن المجتمع الإسرائيلي مصمم على «إعادة المحتجزين والقضاء على حركة (حماس)، ولن نتخلى عن الهدفين».
وقال لبلينكن في إشارة إلى جهود الوزير الأميركي والمسؤولين الأميركيين «من الجيد أن نرى مدى الالتزام.. تجاه الرهائن، وحل الوضع وإيجاد سبل لتعزيز السلام والازدهار وإذا أمكن الهدوء».
وأضاف في تغريدة على موقع «إكس» إنه ناقش مع الوزير الأميركي الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية على الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة معنا في قطع خطوط التمويل عن «حماس». وبالإضافة إلى دعوته إلى هدنة تسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن، حض بلينكن حليفه الإسرائيلي على «حماية» المدنيين خلال عملياته العسكرية المستمرة.
أما بلينكن فبدا متفائلا بشأن المفاوضات وإمكانية تحسين الاتفاق وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
الجولة الأولى من المفاوضات
من جهتها، أعلنت حركة «حماس» أمس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة وصل الى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول مقرب من «حماس» أن الحركة ما زالت ترغب في مناقشة وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن «الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين حماس ووفد الاحتلال الإسرائيلي» تشمل لقاء لوفد حماس بالمسؤولين المصريين وأن وفدا قطريا سينضم لاحقا في محاولة إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وتوقع أن تكون «المفاوضات معقدة وصعبة للغاية لكن حماس منفتحة على النقاشات وحريصة على التوصل لوقف العدوان ووقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة».
وأشار المسؤول إلى أن «الطرفين سيعقدان عدة جولات مفاوضات غير مباشرة».
وقال المسؤول الفلسطيني المقيم في قطاع غزة إن المرحلة الأولى من التهدئة المقترحة تقضي «بوقف إطلاق النار لستة أسابيع» يتم خلالها إجراء محادثات حول تبادل الأسرى المدنيين من النساء والأطفال ممن هم أقل من 18 عاما.
وأشار إلى أن «رد حماس الذي وصل إلى مصر وقطر واطلعت عليه الولايات المتحدة وأطراف أخرى، تضمن عرضا لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح أعداد من الأسرى الفلسطينيين».
ويشمل مقترح المرحلة الأولى أيضا بحسب المسؤول السماح بإدخال «400 ـ 500 شاحنة مساعدات غذائية ودوائية ووقود يوميا»، ذلك وسط مخاوف كبيرة بشأن أزمة إنسانية في القطاع.
كذلك، سيجري في هذه المرحلة بحث الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين.
1.3 مليون نازح في رفح
في الشق الميداني، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27840 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت الوزارة إن 130 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة في 15 مجزرة، وإن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67314 إصابة.
وبعد مرحلة أولى تركز فيها القتال على شمال القطاع، تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه وسط غزة وجنوبها، خصوصا مدينة خان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا.
لكن العين الآن على مدينة رفح آخر مدن القطاع قرب الحدود مع مصر، حيث يعيش أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة.
وكشف تقرير إسرائيلي، مستند إلى صور أقمار اصطناعية نقلته قناة «الجزيرة»، حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت القناة
الـ 12 الإسرائيلية إن صور قمر اصطناعي أوروبي أظهرت أن ما لا يقل عن 68% من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72% على الأقل بمدينة غزة، و39% بالمعسكرات الوسطى، و46% في خان يونس.
أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار نحو 20% بحسب رصد القمر الصناعي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.
في المقابل، تجمع محتجزون إسرائيليون مفرج عنهم في تل أبيب أمس الأول لمناشدة حكومة نتنياهو إجراء مفاوضات على اتفاق لإطلاق سراح باقي المحتجزين في غزة.

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