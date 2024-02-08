Friday, 09 February 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 في كلية علي الصباح العسكرية الإثنين

2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، سيقام حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 في كلية علي الصباح العسكرية، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين 12 الجاري.

MENAFN08022024000130011022ID1107831305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث