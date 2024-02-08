بالفيديو.. حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 في كلية علي الصباح العسكرية الإثنين

بالفيديو.. حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 في كلية علي الصباح العسكرية الإثنين
التاريخ
2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) برعاية وحضور صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، سيقام حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 في كلية علي الصباح العسكرية، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين 12 الجاري.
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