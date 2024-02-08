الشريكة لـ ((الأنباء)): تصب في صالح المختصين بالقانون الدولي الإنساني

الشريكة لـ ((الأنباء)): تصب في صالح المختصين بالقانون الدولي الإنساني
التاريخ
2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أوضح المحامي مجبل الشريكة ـ رئيس مركز حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في جمعية المحامين وأحد أعضاء هيئة التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المحكمة الصورية تصب دوما في صالح المختصين بالقانون الدولي الانساني وتصب في صالح المتدربين والمحامين وطلبة كليـــة الحقوق، متمنيا دوام مــــثل تلك المحاكم الصورية الــتي تصقل القانونيـين بشكل عام والمحــــامين بشكل خاص.
MENAFN08022024000130011022ID1107831304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.