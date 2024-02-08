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الشريكة لـ ((الأنباء)): تصب في صالح المختصين بالقانون الدولي الإنساني

2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح المحامي مجبل الشريكة ـ رئيس مركز حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في جمعية المحامين وأحد أعضاء هيئة التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المحكمة الصورية تصب دوما في صالح المختصين بالقانون الدولي الانساني وتصب في صالح المتدربين والمحامين وطلبة كليـــة الحقوق، متمنيا دوام مــــثل تلك المحاكم الصورية الــتي تصقل القانونيـين بشكل عام والمحــــامين بشكل خاص.

MENAFN08022024000130011022ID1107831304

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