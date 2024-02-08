الفضلي لـ ((الأنباء)): المحكمة الصورية تصقل شخصية الطالب

الفضلي لـ ((الأنباء)): المحكمة الصورية تصقل شخصية الطالب
التاريخ
2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال استاذ القانون الدولي الجنائي بكلية الحقوق د.حمود الفضلي «وأحد أعضاء هيئة التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية» في تصريح لـ «الأنباء» ان مهمة المحكمة الصورية ليست فقط تعليمية او في اطار القانون فقط انما تصقل شخصية الطالب حتى يكون جاهزا لمرحلة ما بعد التخرج ويتعلم الطالب من خلالها الكثير من المهارات المطلوبة في الكتابة والمرافعة والحضور والانضباط والالتزام، لافتا إلى ان المحكمة الصورية تعد عرفا اكاديميا متبعا على مستوى العالم وجميع كليات الحقوق في دول العالم تنظم مثل هذا النوع من المسابقات.
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