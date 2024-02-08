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الفضلي لـ ((الأنباء)): المحكمة الصورية تصقل شخصية الطالب

2/8/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال استاذ القانون الدولي الجنائي بكلية الحقوق د.حمود الفضلي «وأحد أعضاء هيئة التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية» في تصريح لـ «الأنباء» ان مهمة المحكمة الصورية ليست فقط تعليمية او في اطار القانون فقط انما تصقل شخصية الطالب حتى يكون جاهزا لمرحلة ما بعد التخرج ويتعلم الطالب من خلالها الكثير من المهارات المطلوبة في الكتابة والمرافعة والحضور والانضباط والالتزام، لافتا إلى ان المحكمة الصورية تعد عرفا اكاديميا متبعا على مستوى العالم وجميع كليات الحقوق في دول العالم تنظم مثل هذا النوع من المسابقات.

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