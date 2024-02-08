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الكويت وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

2/8/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث سفيرنا لدى تونس منصور خالد العمر ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية واتفقا على إقامة أسبوع ثقافي كويتي في تونس.
وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة القرمازي مع السفير العمر بحضور المدير العام للمعهد التونسي للتراث والمديرة العامة للمركز التونسي لفن العرائس ومديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء) في سيدي بوسعيد.
وأضافت الوزارة أن المباحثات تطرقت إلى مزيد من تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين في مجالات تثمين التراث وحفظه ومجال الموسيقى وفنون العرائس وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها.
واتفق الجانبان في هذا الإطار على تنفيذ جملة من المبادرات التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين على غرار تنظيم أسبوع ثقافي كويتي في تونس وتبادل الخبرات في مجال ترميم المخطوطات وتوقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد التونسي للتراث ودار الآثار في الكويت.
كما اتفق المسؤولان على تعزيز التعاون في إعداد ملفات مشتركة لتثمين التراث غير المادي وتسجيله لدى «يونسكو» إلى جانب المشاركة التونسية في احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025.
وتناول اللقاء سبل دعم مشروع إنشاء المركز العالمي لفنون الخط «اقرأ» الذي أذن الرئيس التونسي قيس سعيد بإنجازه في تونس العاصمة ويهتم بالخط العربي خصوصا وبالخط عموما بمختلف اللغات.

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