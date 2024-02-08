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قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب احتضن مهرجاناً شعرياً طلابياً

2/8/2024 11:25:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية ممثلة في مقررة اللجنة
د. نورية الرومي مهرجانا شعريا طلابيا في مسرح الكلية الجنوبي.
حضر المهرجان عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمهتمين بالشعر، وقام بتقديم الحفل د. نجاح الذايدي والطالب نواف العنزي.
وعرض الطلاب المشاركون مواهبهم الشعرية، وتنوعت مواضيعهم الشعرية وكان أهمها حب الوطن، ابتداء مع الطالبة ريم الشمري، ثم زكية الفضلي، وموضي رحال، وأنوار الفرس، ودانة الرشيدي، ووضحة الحساوي، وكان الختام مع الشاعر سالم الرميضي.
وفي الختام، شكر رئيس القسم د. حسين بوعباس الحضور واللجنة على تنظيم مثل هذه الفعاليات، وقام بتكريم المشاركين في المهرجان الشعري.

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